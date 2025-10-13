Türk Telekom, siftah yapmak istiyor
BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan başkent ekibi, Karadağ temsilcisi karşısında ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
Mavi-beyazlılar, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.