TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda eleme maçlarının ilk gününde Türk tenisçi İpek Öz üst tura çıktı.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta başlayan eleme maçlarının ilk gününde dört Türk tenisçi korta çıktı.

İpek Öz, Macar rakibi Fanny Stollar'ı 6-3 ve 6-1'lik iki setlerle 2-0 yendi. İpek Öz, ana tabloya kalabilmek için yarın Romanya'dan Ana Bogdan ile mücadele edecek.

Eleme maçlarında diğer Türk tenisçiler, Berfu Cengiz, Zeynep Sönmez ve İpek Soylu ise rakiplerine yenilerek, tekler kategorisinde turnuvaya veda etti.