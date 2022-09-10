Bivalan Covid-19 aşılarıyla ilgili açıklama 0:00 / 0:00

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Türk Toraks Derneği, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) "varyant aşı" olarak da tanımlanan, Covid-19'un Omicron varyantına karşı etkisi güçlendirilmiş bivalan (ikili) mRNA aşılarına acil kullanım onayı verdiğini belirterek, bu aşıların hatırlatıcı doz olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 aşılarıyla ilgili yakın dönemde yeni bir gelişme yaşandığı, FDA'nın 31 Ağustos'ta, etkisi güçlendirilmiş bivalan mRNA aşılarına acil kullanım onayı verdiğini duyurduğunu bildirildi.

Açıklamada, Dernek Başkanı Prof. Dr. Oya İtil ve Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu'nun bivalan mRNA aşılarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladığı da kaydedildi.

Buna göre, şu an yeni Covid-19 vakalarına çoğunlukla Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt tipleri neden oluyor, sonbahar ve kış aylarında bu etkinin süreceği tahmin ediliyor.

Aralık 2020'den itibaren uygulanan Covid-19 aşıları SARS-CoV-2'nin orijinal suşundan oluşan tek bir bileşeni içerdiği için BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı etkinlikleri yetersiz kalıyor.

BIVALAN COVID-19 AŞILARI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Covid-19'a karşı bugüne kadar etkin olan varyantlarla birlikte BA.4 ve BA.5 varyantlarını da kapsayacak şekilde yeni bir mRNA bileşeni eklenerek etkinliği genişletilmiş aşılara "bivalan aşı" deniyor.

Bu aşıların şu anda dolaşımda olan Omicron'a karşı orijinal aşıdan daha fazla koruma sağlayacağı öngörülüyor.

UYGULAMAYA GİRDİ Mİ?

ABD'de kasıma kadar yeni bir varyant çıkabileceği endişesiyle mevcut veriler ışığında, bivalan aşıların acil kullanımına onay verildi. Bu ülkede, sonbahara girerken, dolaşımdaki varyantlara karşı daha iyi koruma sağlaması için uygun bireylerin bu aşıyı olması öneriliyor.

Bivalan aşıların deneysel havyan çalışmalarının sonuçları biliniyor, insanlardaki etkinlik, güvenilirlik ve koruyuculuk çalışmaları ise devam ediyor. mRNA teknolojisiyle geliştirilen bu aşılarda, ortaya çıkabilecek yeni varyantlara karşı güncellemelerin kolaylıkla yapılabileceğine işaret ediliyor.

YAN ETKİLERİ AĞIR MI?

Bivalan aşılarla oluşabilecek yan etkilerin, yaygın kullanılan önceki mRNA aşılarıyla benzer olacağı öngörülüyor.

NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILABİLİR?

FDA, 2 doz ardışık mRNA aşısını tamamlamış veya hatırlatma doz aşısının üzerinden en az 2 ay geçmiş kişilere bivalan aşısını yaptırmasını öneriyor.

Bivalan Moderna Covid-19 aşısı 18 yaş ve üstü bireylerde; Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı ise 12 yaş ve üstü bireylerde tek doz olarak kullanılmak üzere uygulama izni aldı.

"BIVALAN COVID-19 AŞILARI ÜLKEMİZDE DE KULLANIMA GİRMELİ"

Açıklamada, ayrıca şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Bu bilgiler ışığında, başta riskli gruplar olmak üzere toplumda birincil aşılamanın hızla tamamlanması ve güçlendirilmiş bivalan Covid-19 aşılarıyla hatırlatma dozlarının uygulanması önerilmektedir.

Türk Toraks Derneği olarak, Covid-19 hastalık yükünü azaltabilmek amacıyla güçlendirilmiş bivalan Covid-19 aşılarının ülkemizde kullanıma girmesinin ve topluma uygulanmasının yararlı olacağını öngörmekteyiz."