Türkiye'de ilk arkeolojik kazı 1857'de İngiliz arkeolog Frank Clavert tarafından Halihalikarnassos'ta yapıldı.

Aradan geçen 162 yılda Türkiye'nin her karış toprağında gerek Türk arkeologlar gerekse yabancı arkeologlar tarafından binlerce kazı çalışması gerçekleştirildi.

Görünen o ki Türkiye'de arkeolojik kazı çalışmaları bitip tükenecek gibi değil.

162 yılda binlerce arkeolojik kazıya rağmen günümüzde 227 arkeolojik kazının aynı anda devam etmesi Türkiye'nin ne ölçüde kültür varlığına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Türk bilim heyetlerinin yanı sıra 9 ülkenin bilim heyetleri çeşitli illerde 30 arkeolojik kazı çalışmasını yürütüyor.

O ülkeler ABD (8),Almanya (6),Avusturya (2),Fransa (2),Japonya (3),İngiltere (1),İsviçre (1),İtalya (6) ve Kanada (1).

YABANCI ARKEOLOGLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILAR

Adana: SİRKELİ HÖYÜK - İsviçre

Ankara: GORDION - ABD

Antalya: ANTIOCHEIA AD CRAGUM - ABD

Antalya: LIMYRA - Avusturya

Aydın: APHRODISIAS - ABD

Aydın: DİDYMA - Almanya

Aydın: MİLET - Almanya

Çorum: BOĞAZKÖY / HATTUŞA - Almanya

Denizli: HIERAPOLIS - İtalya

Gaziantep: ZİNCİRLİ HÖYÜK - ABD

Gaziantep: DOLICHE / DÜLÜK - Almanya

Hatay: TEL TAYİNAT HÖYÜK - Kanada

İzmir: PERGAMON - Almanya

İzmir: EFES - Avusturya

Kırıkkale: BÜKLÜKALE - Japonya

Kırşehir: KALE HÖYÜK - Japonya

Kırşehir: YASSI HÖYÜK - Japonya

Konya BONCUKLU HÖYÜK - İngiltere

Malatya: ASLANTEPE - İtalya

Manisa: SARDIS - ABD

Manisa: KAYMAKÇI YERLEŞİMİ - ABD

Mersin: ELAIUSSA SEBASTE - İtalya

Mersin: YUMUKTEPE - İtalya

Muğla; LABRAUNDA - Fransa

Niğde: PORSUK HÖYÜK - Fransa

Niğde: KINIK HÖYÜK - İtalya

Sivas: KAYALIPINAR - Almanya

Yozgat: ÇADIR HÖYÜK - ABD

Yozgat: KERKENES DAĞI - ABD

Yozgat: UŞAKLI HÖYÜK - İtalya

KAZI SAYISI: 30

TÜRK ARKEOLOGLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILAR

Adana: 1

Afyonkarahisar: 1

Aksaray: 3

Amasya: 2

Antalya: 11

Artvin: 1

Aydın: 7

Balıkesir: 3

Batman: 1

Bitlis 1:

Burdur: 2

Bursa: 4

Çanakkale: 8

Çankırı: 1

Çorum: 3

Denizli: 3

Diyarbakır: 1

Edirne: 1

Elazığ: 1

Erzincan: 1

Eskişehir: 3

Gaziantep: 1

Hatay: 3

Isparta: 1

İstanbul: 2

İzmir: 15

Kahramanmaraş: 2

Kars: 1

Kayseri: 2

Kırklareli: 1

Kırşehir: 1

Kilis: 1

Konya: 1

Kütahya: 1

Manisa: 2

Mersin: 6

Muğla: 9

Nevşehir: 3

Niğde: 1

Osmaniye: 1

Samsun: 1

Sinop: 1

Sivas: 1

Şanlıurfa: 1

Tekirdağ: 1

Tokat: 1

Van: 3

KAZI SAYISI: 122

MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILAR

Adana: 4

Ankara: 2

Antalya: 5

Aydın: 1

Balıkesir: 1

Bitlis: 1

Bursa: 1

Çanakkale: 1

Denizli: 2

Diyarbakır: 2

Düzce: 1

Edirne: 1

Eskişehir: 2

Gümüşhane: 1

Hatay: 1

Isparta: 1

İstanbul: 1

Kahramanmaraş: 3

Karabük: 1

Kastamonu: 1

Kırşehir: 1

Konya: 2

Mardin: 1

Mersin: 2

Muğla: 1

Niğde: 1

Ordu: 1

Şanlıurfa: 3

Tokat: 1

Uşak: 1

Van: 1

Zonguldak: 2

KAZISI SAYISI: 50

SU ALTI KAZILARI

Muğla: 1

Bursa: 1

Aydın: 1

Antalya: 1

KAZI SAYISI: 4

KAMU YATIRIM ALANI KAZILARI

Antalya: 1

Balıkesir: 4

Bingöl: 1

Bursa: 1

Diyarbakır: 3

Gaziantep: 4

Hatay: 1

Kastamonu: 1

Manisa: 2

Muş: 3

KAZI SAYISI: 21