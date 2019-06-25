Türkiye'de ilk arkeolojik kazı 1857'de İngiliz arkeolog Frank Clavert tarafından Halihalikarnassos'ta yapıldı.
Aradan geçen 162 yılda Türkiye'nin her karış toprağında gerek Türk arkeologlar gerekse yabancı arkeologlar tarafından binlerce kazı çalışması gerçekleştirildi.
Görünen o ki Türkiye'de arkeolojik kazı çalışmaları bitip tükenecek gibi değil.
162 yılda binlerce arkeolojik kazıya rağmen günümüzde 227 arkeolojik kazının aynı anda devam etmesi Türkiye'nin ne ölçüde kültür varlığına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Türk bilim heyetlerinin yanı sıra 9 ülkenin bilim heyetleri çeşitli illerde 30 arkeolojik kazı çalışmasını yürütüyor.
O ülkeler ABD (8),Almanya (6),Avusturya (2),Fransa (2),Japonya (3),İngiltere (1),İsviçre (1),İtalya (6) ve Kanada (1).
YABANCI ARKEOLOGLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILAR
Adana: SİRKELİ HÖYÜK - İsviçre
Ankara: GORDION - ABD
Antalya: ANTIOCHEIA AD CRAGUM - ABD
Antalya: LIMYRA - Avusturya
Aydın: APHRODISIAS - ABD
Aydın: DİDYMA - Almanya
Aydın: MİLET - Almanya
Çorum: BOĞAZKÖY / HATTUŞA - Almanya
Denizli: HIERAPOLIS - İtalya
Gaziantep: ZİNCİRLİ HÖYÜK - ABD
Gaziantep: DOLICHE / DÜLÜK - Almanya
Hatay: TEL TAYİNAT HÖYÜK - Kanada
İzmir: PERGAMON - Almanya
İzmir: EFES - Avusturya
Kırıkkale: BÜKLÜKALE - Japonya
Kırşehir: KALE HÖYÜK - Japonya
Kırşehir: YASSI HÖYÜK - Japonya
Konya BONCUKLU HÖYÜK - İngiltere
Malatya: ASLANTEPE - İtalya
Manisa: SARDIS - ABD
Manisa: KAYMAKÇI YERLEŞİMİ - ABD
Mersin: ELAIUSSA SEBASTE - İtalya
Mersin: YUMUKTEPE - İtalya
Muğla; LABRAUNDA - Fransa
Niğde: PORSUK HÖYÜK - Fransa
Niğde: KINIK HÖYÜK - İtalya
Sivas: KAYALIPINAR - Almanya
Yozgat: ÇADIR HÖYÜK - ABD
Yozgat: KERKENES DAĞI - ABD
Yozgat: UŞAKLI HÖYÜK - İtalya
KAZI SAYISI: 30
TÜRK ARKEOLOGLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILAR
Adana: 1
Afyonkarahisar: 1
Aksaray: 3
Amasya: 2
Antalya: 11
Artvin: 1
Aydın: 7
Balıkesir: 3
Batman: 1
Bitlis 1:
Burdur: 2
Bursa: 4
Çanakkale: 8
Çankırı: 1
Çorum: 3
Denizli: 3
Diyarbakır: 1
Edirne: 1
Elazığ: 1
Erzincan: 1
Eskişehir: 3
Gaziantep: 1
Hatay: 3
Isparta: 1
İstanbul: 2
İzmir: 15
Kahramanmaraş: 2
Kars: 1
Kayseri: 2
Kırklareli: 1
Kırşehir: 1
Kilis: 1
Konya: 1
Kütahya: 1
Manisa: 2
Mersin: 6
Muğla: 9
Nevşehir: 3
Niğde: 1
Osmaniye: 1
Samsun: 1
Sinop: 1
Sivas: 1
Şanlıurfa: 1
Tekirdağ: 1
Tokat: 1
Van: 3
KAZI SAYISI: 122
MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZILAR
Adana: 4
Ankara: 2
Antalya: 5
Aydın: 1
Balıkesir: 1
Bitlis: 1
Bursa: 1
Çanakkale: 1
Denizli: 2
Diyarbakır: 2
Düzce: 1
Edirne: 1
Eskişehir: 2
Gümüşhane: 1
Hatay: 1
Isparta: 1
İstanbul: 1
Kahramanmaraş: 3
Karabük: 1
Kastamonu: 1
Kırşehir: 1
Konya: 2
Mardin: 1
Mersin: 2
Muğla: 1
Niğde: 1
Ordu: 1
Şanlıurfa: 3
Tokat: 1
Uşak: 1
Van: 1
Zonguldak: 2
KAZISI SAYISI: 50
SU ALTI KAZILARI
Muğla: 1
Bursa: 1
Aydın: 1
Antalya: 1
KAZI SAYISI: 4
KAMU YATIRIM ALANI KAZILARI
Antalya: 1
Balıkesir: 4
Bingöl: 1
Bursa: 1
Diyarbakır: 3
Gaziantep: 4
Hatay: 1
Kastamonu: 1
Manisa: 2
Muş: 3
KAZI SAYISI: 21
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