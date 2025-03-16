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        Haberler Magazin Türkan Şoray'ın keyfi yerinde; "Mutlu pazarlar" - Magazin haberleri

        Türkan Şoray'dan pazar pozu

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, sosyal medya üzerinden sevenlerine "Mutlu pazarlar" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:23
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        Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmasa da zaman zaman paylaşımda bulunuyor. Çektirdiği bir fotoğrafını, yayımlayan usta oyuncu, paylaşımıyla sevenlerine seslendi.

        Fotoğrafta keyfinin yerinde olduğu görülen Türkan Şoray, paylaşımına; "Mutlu pazarlar" ifadelerini not düştü.

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        #Türkan Şoray
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