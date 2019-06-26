Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyada mobil iletişim sektörüne yön veren ve 800’den fazla üyesi bulunan GSMA (Dünya GSM Birliği) Yönetim Kurulu’nun 25 üyesinden biri oldu.

Erkan görevi süresince Turkcell’in ulusal ve uluslararası alandaki deneyimlerini bu global platformla paylaşacak. Ayrıca kuruluşun odağında olan yeni nesil iletişim teknolojilerinin gelişimi, mobil platformlar ile dijital ekonominin desteklenmesi ve mobil iletişimin toplumsal fayda için kullanımı gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı da sağlayacak.

GSMA’nın yönetim kuruluna girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak 25 yılda edindiğimiz deneyim ve tecrübeyi GSMA aracılığıyla dünya ile paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda bu önemli kuruluşun yönetiminde yer alarak, Türkiye’yi temsil ediyor olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugüne kadar ülkemizde ilklere imza atan Turkcell’in GSMA nezdinde yürüteceği çalışmalarla da dünya mobil iletişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

15 Mart 2019'da Kaan Terzioğlu'dan Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten devralan Murat Erkan, 30 Mayıs 2019’da bu göreve asalaten atanmıştı.

Dünya çapında mobil iletişim endüstrisini temsil etme amacıyla 1995 yılında kurulan GSMA, çalışmalarını Londra merkezli olarak yürütüyor. Kuruluş başta Barselona olmak üzere Los Angeles ve Şanghay’da Mobil Dünya Kongresi toplantıları düzenleyerek sektörün fikir alışverişinde bulunabileceği etkinliklere imza atıyor.