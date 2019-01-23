Türkiye’de mobil iletişimde beşinci nesil (5G) teknolojilere ymönelik olarakl çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda Turkcell, Ericsson ile yaptığı ortak çalışmayla Türkiye’de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G bağlantısı testi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre bu canlı bağlantıda Turkcell 5G test şebekesi üzerinde Ericsson’un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı kullanıldı.

Veri iletimleri, henüz 5G teknolojisini destekleyen ticari terminal bulunmadığından Intel 5G Mobil Deneme Platformu cihazı ve Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanılarak gerçekleştirildi. İstanbul’da yapılan bu testlerde 5G sistemleri, Turkcell’in 4.5G şebekesi ile birlikte çalıştırıldı.

'4.5G ŞEBEKESİNDEN 5G SERVİSİ DE VEREBİLİYORUZ'

Yapılan testle ilgili olarak Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “4.5G şebekemizi kurarken, her aşamada 5G hazırlığına önem verdik. Kurduğumuz 4.5G şebekesi ile şu an birçok 5G servisini Türkiye’de sunabiliyoruz. Ericsson ile sürdürdüğümüz iş birliği kapsamında yaptığımız bu testler de 5G için yaptığımız hazırlıkların önemli bir parçası” dedi.

5G alanında Turkcell ile birlikte Türkiye telekomünikasyon endüstrisine yeni gelişim yolları yaratmak üzere çalıştıklarını ifade eden Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim ise “Türkiye’de ticari ekipman ile çok tedarikçili bir 5G bağlantısı gerçekleştirmek 5G’ye doğru ilerleme kararlılığımızı ortaya koyuyor” diye konuştu.