Turkcell’in Rus ortağından hamle! 0:00 / 0:00

Turkcell’in hissedarı LetterOne'ın (L1) kurucu isimleri Rus oligarklar Mikhail Fridman ve Petr Aven, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte yaptırım listesine alınmalarının ardından L1’den ayrıldılar.

IMTIS Holdings aracılığıyla Turkcell’in yüzde 19.8’lik hissesine sahip olan L1’den “Yönetim kurulundaki değişiklikler ve Ukrayna’ya yardım çalışmaları” başlığı ile yapılan açıklamada, “Mikhail Fridman ve Petr Aven'ın hisseleri süresiz olarak donduruldu ve LetterOne'dan temettü veya başka herhangi bir finansal fayda alamazlar” denildi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre “Bu korkunç savaş Ukrayna'yı ve halkını mahvetmeye devam ederken, LetterOne yönetim kurulu, LetterOne'ın yatırımlarının desteklediği 120 bin kişinin işini korumak ve Ukrayna'da insanlara yardım etmek için gerekli tüm önlemleri alıyor” denilen açıklamada, Rus oligarklar Fridman ve Aven ile ilgili değişikliklerin yanısıra atılan yeni adımlar da şu ifadelerle duyuruldu:

“Bugün (8 Mart) diğer adımları duyuruyoruz. German Khan, Alexey Kuzmichev ve Andrei Kosogov, yönetim kurulu da dahil olmak üzere LetterOne'daki tüm görevlerinden istifa etti. Bu üç kişi de yaptırım uygulananlar arasında değil ancak bunun LetterOne’ın uzun vadeli çıkarları için yapılacak doğru şey olduğuna inanıyorlar.”

UKRAYNA’YA 150 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPACAK

Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım etmek için de herakete geçtiğini duyuran L1, bu kapsamda 150 milyon dolarlık bir bağış yapmaya karar verdi.

Yapılacak bu bağış tutarına değinen LetterOne Başkanı Mervyn Davies, “Kurucularımız da dahil olmak üzere L1'e dahil olan herkesin, Ukrayna'ya duydukları sevgi, tutku ve miras nedeniyle bu adımları atmamızı isteyeceğini biliyoruz” dedi.

Ukrayna doğumlu Rus oligark Mikhail Fridman'ın 13 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor.

“L1 KURUCULARININ UKRAYNA’DA DERİN KÖKLERİ VAR”

L1 yönetiminden ayrılan Rus isimlerden olan German (Borisovich) Khan ise şunları söyledi:

“LetterOne kurucularının çoğunluğunun Ukrayna'da derin kökleri var ve çocukluğumu geçirdiğim ve atalarımızın mezarlarına ev sahipliği yapan şehirlerin yıkımı yürek parçalayıcı. Finansman sağladığımız ve yaratılmasına yardım ettiğimiz Babyn Yar soykırımı anma merkezinin yakın zamanda bombalanması akıl almaz bir duygu. Ortaklarım ve ben savaşın bir an önce sona ermesinden yanayız ve Ukrayna'dakilere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kurulun bu konudaki eylemlerini tam olarak destekliyoruz.”

ALFA'DA TANIŞIP, L1'İ KURDULAR

1964 yılında Ukrayna’da doğan Rus milyarder Mikhail Fridman’ın Rusya, Ukrayna ve İsrail vatandaşlığı bulunuyor. Fridman, 1955 yılında Moskova’da doğan Petr (Olegovich) Aven ile 1994 yılında Rus Alfa Group bünyesinde tanıştı. 2013 yılında LetterOne’ı (L1) kuran Rus oligarklar Fridman ve Aven, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali kapsamında Batı dünyasının uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde bu ay itibariyle kurucusu oldukları L1’den ayrıldılar.

TURKCELL'İN YÜZDE 19.8'İNİ KONTROL EDİYORLAR

LetterOne, Türkiye’nin gündemine ise Turkcell ile girmişti. 2020 yılında Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell’in en büyük hissedarı olmuştu.

Yüzde 54’ü halka açık olarak borsada işlem gören Turkcell’in yüzde 26.2’si TVF’ye, yüzde 19.8’i ise LetterOne’a ait IMTIS Holdings bünyesinde yer alıyor.