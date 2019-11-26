Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye ile Yunanistan karşılaştı. Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan maça, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartıyla çıkan Türkiye, mücadeleyi setlerde 25-16, 25-15, 25-13 üstünlük sağlayarak 3-0 kazandı. Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Wilson, üçlü çektirdi.
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