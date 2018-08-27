Mobil internette gecikme gecikme sürelerini 1 milisaniyeni altına, indirme hızlarını ise 10 Gbps'nin üzerine çıkaracak olan 5G ve ötesi için Türkiye, yol haritasını çıkardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye’nin mobil iletişimde 5G’ye geçişine rehberlik edecek “5G ve Ötesi Beyaz Kitap” resmen yayınlandı. Beyaz Kitap’ta yer alan takvime göre Türkiye’de 5G'nin ticari olarak 2023 yılında tamamen hazır olarak sunulması planlanıyor.

Programa göre “Faz 3” adı verilen ve 5G’ye yönelik çalışmaların ürünlerinin ticari olarak sunulmasına 2021 yılının 3. çeyreğinde başlanacak. Mobil iletişim abonelerinin 5G kullanmaya başlayabileceği bu dönem, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.

BTK’nın yayımladığı 349 sayfalık kitapta yer alan bilgilere göre 5G kapsamında geliştirilecek olan yerli ve milli ürünlerin ticari sürümleri 2020 yılının ikinci yarısında hazır olacak.

Temel şebekenin tamamlanmasının ardından sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) başta olmak üzere 5G’ye yönelik ürün ve servisler ise 2023 yılında hayatımızda olacak.

HANGİ KURUM HANGİ BÖLÜMDEN SORUMLU OLACAK?

Türkiye’nin 4.5G ile tanıştığı 1 Nisan 2016 tarihinin hemen ardından, 5G mobil haberleşme teknolojisine en erken geçen ülkelerden biri olmak amacıyla kurulan 5GTR Forum organizasyonu altında Çekirdek Ağ, Fiziksel Ağ, Hizmet ve Uygulama ile Standardizasyon Çalışma Grupları oluşturuldu.

14 farklı alt çalışma grubunu bünyesinde barındıran bu dört ana çalışma grubunun koordinasyonunu sağlayacak olan kuruluşlar da belirlendi. Buna göre Çekirdek Ağ Grubu NETAŞ, Fiziksel Ağ Grubu ASELSAN, Hizmet ve Uygulama Grubu HAVELSAN, Standardizasyon Grubu BTK tarafından koordine edilecek.

5G VADİSİ BURADA KURULUYOR

Türkiye’de 5G çalışmalarına ilişkin olarak açık bir test sahası da oluşturuldu. 5G Vadisi Açık Test Sahası (5G VATS) olarak adlandırılan bu saha, Türkiye’de 5G şebekesine yönelik altyapı ve test çalışmalarının üssü olacak.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un da imza atarak dahil olduğu protokol çerçevesinde oluşturulan 5G Vadisi’nin alt yapı kurulumunu ise şunşar gerçekleştirecek: ULAK Haberleşme A.Ş., Huawei, Spark Ölçüm Teknolojileri, NETAŞ, i2i Systems, Ericsson, Samsung.

Ankara’da oluşturulan bu vadi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkeleri, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binası başta olmak üzere, şehir hastaneleri, alışveriş merkezleri ve büyük kamu binaları gibi yerleşimleri de kapsayacak.

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