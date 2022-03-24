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İşte 22 markanın yer aldığı Türkiye akıllı telefon pazarında son durum

Türkiye’de akıllı telefon pazarında 2021 yılını hangi marka kaçıncı sırada tamamladı? Samsung, Apple, Redmi, Oppo ve diğerleri Türkiye’de ne kadarlık paya ulaştı? İşte BTK tarafından kayıt altına alınan yeni cihazların marka bazlı dağılımı...

Türkiye akıllı telefon pazarında hangi markanın payı ne kadar?

Türkiye pazarında satışa sunulan yeni akıllı telefonlarda marka bazında güncel sıralama belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2021 yılı 4. çeyrek sonuçlarıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarını açıkladı.

Buna göre Türkiye’de 2021 yılı genelinde Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne 22 farklı marka tarafından mobil cihaz kayıt işlemi yapıldı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2021 yılının geneli incelendiğinde sisteme 10.7 milyon mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülürken, marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yarısından fazlasını (yüzde 52) Samsung ve Apple’ın ürünleri oluşturdu.

Kayıt altına alınan cihaz sayısında geçen yıl Samsung, Türkiye’de 3 milyonu geçen cihaz ve yüzde 28’lik pay ile birinci sırada yer aldı. Samsung 2.5 milyon adetlik cihaz ve yüzde 24’lük pay ile Apple izledi.

PAZARIN YÜZDE 77'SİNİ 4 MARKA KONTROL EDİYOR

Çinli akıllı telefon markası Oppo, 2021’de 1.5 milyona yaklaşan cihaz ve yüzde 13’lük pay ile Türkiye pazarında üçüncü sıraya yerleşirken, Oppo’nun hemen ardından 1.3 milyonluk mobil cihaz ve yüzde 12.4’lük pay ile Redmi dördüncü sırada yer aldı.

Pazarı domine eden bu 4 markanın toplam payı yüzde 77’yi geçerken; Türkiye’de geçen yıl satışa sunulan her 5 akıllı telefondan 4’ü Samsung, Apple, Oppo ve Redmi markalarından oluştu.

İşte pazarda marka bazlı son durum

Marka Kayıt Altına Alınan
Cihaz Sayısı		 2021 Yılı
Pazar Payı
Samsung 3003000 27,97%
Apple 2556900 23,81%
OPPO 1415500 13,18%
Redmi 1331900 12,40%
Reeder 458000 4,27%
General Mobile 418700 3,90%
Realme 331100 3,08%
HİKING 202500 1,89%
POCO 189800 1,77%
TCL 188900 1,76%
Quectel 132000 1,23%
VİVO 100700 0,94%
Casper 79200 0,74%
Tecno 71000 0,66%
Cinterion 67000 0,62%
Huawei 56300 0,52%
Fibocom 49000 0,46%
MI 40200 0,37%
Xiaomi 22600 0,21%
Trident 15300 0,14%
Doogee 5100 0,05%
QUKITEL 3000 0,03%

2021'DE 10.7 MİLYON TELEFON

BTK’nın açıkladığı rakamlara çeyrek bazında bakıldığında ise 2021 yılının ilk çeyreğinde 2.4 milyon, 2. çeyrekte 2.3 milyon ve 3. çeyrekte ise 2.7 milyon mobil cihazın kayıt işlemi yapılırken, bu sayı geçen yılın son çeyreğinde 3 milyon 355 bine kadar yükseldi.

Veriler, 2021 yılı toplamında ise kayıt altına alınan cihaz sayısının 10 milyon 737 bin 700 olarak kayıtlara geçtiğini gösterdi.

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