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        Haberler Sağlık Türkiye'de anne ölüm oranı en düşük seviyeye geriledi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Türkiye'de geçen yıl anne ölüm oranı en düşük seviyeye geriledi

        Sağlık Bakanlığı, geçen yıl yüz bin canlı doğumda anne ölüm oranının 11,5'e düşmesiyle, Türkiye'de şu ana kadar belirlenen en düşük anne ölüm oranının gerçekleştiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:28
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        Türkiye'de anne ölüm oranı en düşük seviyeye geriledi
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması"nın sonuçları paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye, ülkelerin en önemli sağlık ve gelişmişlik göstergelerinden biri olan anne ölüm oranına ilişkin 2025 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak, önemli başarı elde etti.

        Açıklamada, anne ölüm oranının yüz bin canlı doğumda 11,5'e düştüğü, böylelikle Türkiye'de şu ana kadar gerçekleşen en düşük anne ölüm oranının kaydedildiği ifade edildi.

        Türkiye'de bebek ve 5 yaş altı ölüm hızında da düşüş kaydedildi. Bebek ölüm hızı 2023'te binde 10,1 iken 2024'te binde 9,0'a, 5 yaş altı ölüm hızı ise 2023'te binde 14,7'den 2024'te binde 11,1'e geriledi.

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        Açıklamada, "Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 raporunda yüz bin canlı doğumda 28,5 olan anne ölüm oranı, 2017 yılında 14,5, 2023 yılında ise 13,5 olarak kayda geçmişti. 2024 yılında 11,5 ile ülkemizde şu ana kadar belirlenen en düşük anne ölüm oranı gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada, anne ölüm oranının tanımına da yer verildi. Bu oranın, bir toplumda bir yıl içinde, gebelik ya da gebeliğin ağırlaştırdığı nedenlerle ölen anne sayısının, aynı yıl içinde gerçekleşen canlı doğum sayısına oranı olduğu belirtilen açıklamada, elde edilen oranın 100 bin ile çarpılmasıyla anne ölüm oranının hesaplandığı ifade edildi.

        Söz konusu oranın, ülkelerin sağlık ve gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edildiği bildirilen açıklamada, sağlık otoritelerinin bu oranı düşürmek amacıyla çeşitli eylem planları üzerinde çalıştığı vurgulandı.

        Türkiye'nin anne ölümlerini azaltma konusunda en başarılı ülkeler arasında yer aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1990 yılında yüz bin canlı doğumda 100 olan Türkiye'deki anne ölüm oranı, 2000'li yıllarda hızlanan çalışmalarla önemli düzeyde düşürülmüş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlenen '2030'a kadar küresel anne ölüm oranının her 100 bin doğumda 70'in altına indirilmesi' hedefi, 2000'li yılların ortalarında yakalanmıştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bebek ölümleri de düşüş gösterdi. 2023'te 9 bin 731 olan bebek ölümü sayısı, 2024'te 8 bin 475 olarak kaydedildi. Bebek ölüm hızı ise aynı yıllar için binde 10,1'den binde 9,0'a geriledi. 5 yaş altı ölüm hızı da düşüşte. 2023'te binde 14,7 olan bu oran, 2024'te binde 11,1 olarak gerçekleşti."

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