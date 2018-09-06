Aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkeden 10 binden fazla ebeveyn ve bin 500 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen araştırma, aile ve öğrencilerin üniversite eğitimi masraflarının karşılanmasına ilişkin tutum ve davranışlarına yönelik çarpıcı sonuçları ortaya koyuyor. HSBC Grubu’nun “Eğitimin Değeri: Başarının Bedeli” raporuna göre; Türkiye’de bir üniversite öğrencisi eğitim masraflarını karşılamak için günde ortalama 4.9 saat yarı zamanlı bir işte çalışırken, derslerde günde ortalama 2 saat zaman geçiriyor.

Rapora göre Türkiye’de bir üniversite öğrencisinin okul ücreti, konaklama, faturalar ve yaşam giderleri dahil olmak üzere eğitim süreci boyunca toplam harcaması ortalama 87 bin TL. Ebeveynler ise çocuklarının üniversite eğitimi boyunca toplamda ortalama 49 bin TL harcadıklarını ifade ediyor.

38 BİN TL’LİK FARK YARI ZAMANLI İŞLERLE KAPATILIYOR

Araştırma sonuçları, öğrencilerin arada oluşan yaklaşık 38 bin TL’lik farkı yarı zamanlı işlerde çalışarak kapatmaya çabaladıklarını gösteriyor. Türkiye’de her 5 üniversite öğrencisinden 4’ü günde ortalama 4.9 saat yarı zamanlı bir işte çalışıyor. Derslerde ise günde ortalama 2 saat zaman geçiriyor. Yarı zamanlı işlerde çalışan öğrencilerin yarısından fazlası (% 53) finansal ihtiyaçtan dolayı çalıştığını belirtirken, % 38’i ise üniversite mezuniyetinin ardından iş bulmasına yardımcı olacak deneyimi kazanmak için çalıştığını ifade ediyor.

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALAR OLMASA...

Rapora göre ebeveynlerin % 21’i büyükanne ve büyükbabaların torunlarının üniversite eğitimi masraflarına katkı sağladıklarını ifade ediyor. Türkiye, büyükanne ve büyükbaba katkısının araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında (küresel ortalama % 7) en yüksek olduğu ülke olarak ön plana çıkıyor.

EN ÇOK MASRAF KONAKLAMA

Rapora göre Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca ortalama harcama dağılımları şöyle:

- Konaklama: 18.265 TL

- Okul ücreti: 13.134 TL

- Gıda ve market: 11.277 TL

- Faturalar: 8.697 TL

- Kredi kartı/bireysel kredi/öğrenci kredisi: 8.592 TL

- Kıyafet, aksesuar: 6.731 TL

- Eğlence: 6.250 TL

- Restoran/kafe: 5.858 TL

- Ulaşım: 4.517 TL

- Akademik kitap: 1.927 TL

- Tatil: 1.102 TL

- Spor/fitness: 675 TL

- Diğer: 725 TL

EN ÇOK TÜRKİYE’DEKİ AİLELER BORÇLANIYOR

Araştırmaya Türkiye’den katılan ailelerin % 91’i çocuklarının üniversite eğitimi masraflarını günlük kazançlarından karşıladıklarını belirtirken, yalnızca % 11’i belirli bir birikim veya yatırım hesabından karşıladıklarını ifade ediyor. Ebeveynlerin % 68’i (küresel ortalama % 49) çocuklarının eğitimi için birikim yapmaya önceden başlamış olmayı arzuluyor. % 62’si daha düzenli ve daha fazla birikim yapmış olmayı, % 24’ü ise çocuklarına para yönetimi hakkında eğitim vermiş olmayı diliyor.

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki ebeveynlerin % 73’ü (küresel ortalama %53) çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için sosyal aktivitelerinden ödün veriyor. % 39’u ise daha uzun saatler veya ikinci bir işte çalışıyor. Bununla birlikte; ebeveynlerin % 71’i (küresel ortalama % 35) eğitim masraflarını karşılamak için borçlandıklarını ifade ederken; Türkiye, araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında ebeveynlerin eğitim masraflarını karşılama amacıyla borçlanma oranının en yüksek olduğu ülke olarak dikkat çekiyor.

Ebeveynlerin % 63’ü borçlanmalarının ana sebebinin okul ücretini karşılamak olduğunu ifade ederken, %38’i tablet veya dizüstü bilgisayar gibi teknolojik cihaz satın alımlarının da etkili olduğunu ifade ediyor. Ebeveynlerin % 54’ü üniversite eğitimi için gerçekleştirdikleri borçlanmalarda kredi kartını kullanıyor. % 29’u uzun vadeli, % 23’ü kısa vadeli kredi aldığını belirtirken, % 22’si aile üyeleri veya arkadaşlarından borç aldıklarını dile getiriyor.

‘BİRİKİM YAPMAYA ERKEN BAŞLAYIN’

HSBC Grubu’nun küresel çapta gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını değerlendiren HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, şunları söyledi:

“Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki Türkiye’de ailelerin çoğu (%83) çocuğunun üniversite eğitiminin karşılanmasına destek olmaya çalışıyor ancak toplam eğitim masrafları ailelerin öngördüklerinden ya da beklediklerinden çok daha yüksek çıkıyor. Ailelerinin desteğine rağmen pek çok öğrenci harcamalarını karşılamak için ücretli ek işlerde çalışıyor. Aileler de çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Araştırma, Türkiye’deki ailelerin % 68’inin çocuklarının eğitimi için birikim yapmaya daha önceden başlamış olmayı dilediğini de ortaya koyuyor. Ailelerin eğitim giderleri için sağlam bir finansal planlama yapması, maliyet yönetiminin aile içinde konuşulması ve olası ek harcamalara ilişkin farkındalığın arttırılması, ebeveynlerin ve çocukların üzerindeki finansal baskıyı azaltabilecekken, kısa vadeli ve plansız borçlanmadan kaçınılmasına olanak sağlayacaktır.”

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