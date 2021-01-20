Türkiye'den İspanya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Madrid'deki şiddetli patlamada ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "İspanyol halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Madrid'de, yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında şehir merkezinde bir binada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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