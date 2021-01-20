Madrid'de şiddetli patlama! 0:00 / 0:00

DHA

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezindeki bir apartman binasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi.

Madrid Belediye Başkanı, patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sızıntısından dolayı gerçekleştiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

YEREL BASINDA GAZ KAÇAĞI İDDİASI

AA'nın haberine göre ise, binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi. Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.