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HaberlerEmlakTürkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutlarda satış fiyatı son bir yılda %67 arttı
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0-4 yaş arası müstakil konutlarda satış fiyatı son bir yılda yüzde 67 arttı

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, pandeminin konut satış ve kira değerlerine etkisini incelediği çalışmasında en fazla değer artışının 0-4 yaş arası müstakil konutlarda olduğu görüldü. Çalışmaya göre 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı son bir yılda yüzde 67, kira bedeli ise yüzde 40 arttı

Türkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutlarda satış fiyatı son bir yılda %67 arttı
HABERTURK.COM

Endeksa’nın verilerine göre, pandeminin etkisinin konutların kira değerinden çok satış değerine etki ettiği ve özellikle 0-4 yaş arasındaki müstakil konutlarda çok yüksek değer artışları olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmaya göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda yüzdee 35, kira ise bedeli ise yüzde 17 artış gösterdi. Aralık sonu rakamlarına göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 914 TL, ortalama konut satış fiyatı 378 bin 820 TL olarak gerçekleşti. Ortalama metrekare kira 13 TL, ortalama kira 1.480 TL oldu.

MÜSTAKİL KONUTTA FİYAT KATLANDI

Pandemi ile birlikte en fazla talep ve değer artışı görülen konut tipi ise 0-4 yaş arasındaki müstakil konutlar oldu. Türkiye genelindeki 0-4 yaş arasındaki müstakil konutlar incelendiğinde artış oranının ortalamanın oldukça üstünde olduğu görülüyor. Verilere göre, son 1 yılda Türkiye genelindeki 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı yüzde 67, kira ise yüzde 40 arttı. Aralık sonu itibarı ile Türkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 894 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 184 bin 694 TL, ortalama metrekare kira 22 TL, ortalama kira ise 4 bin 312 TL oldu. İstanbul’da 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı son bir yılda yüzde 71 arttı

0-4 YAŞ KONUT SATIŞINDA YÜZDE 38 ARTIŞ

Türkiye genelinde 0-4 yaş arası konutların satış fiyatı son 1 yılda yüzde 38, kira bedeli ise yüzde 22 artış gösterdi. Aralık sonu itibarı ile 0-4 yaş arası konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 76 TL, ortalama satış fiyatı 399 bin 880 TL, ortalama metrekare kira 15 TL, ortalama kira ise bin 455 TL olarak gerçekleşti.

Endeksa’nın analizinde 4 büyük il için de aynı trendin söz konusu olduğu görülüyor. İstanbul’da son 1 yılda konut satış fiyatları yüzde 23 artış gösterirken, kiralar yüzde 11 arttı. 0-4 yaş arası konutların satış fiyatları yüzde 31, kiraları ise yüzde 14 artış gösterdi. 0-4 yaş arası müstakil konutlarda ise son 1 yıllık satış fiyatı artış oranı yüzde 71, kira artışı yüzde 18 seviyesinde. Aralık sonu itibarı ile İstanbul’da 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 8 bin 840 TL, ortalama satış fiyatı 2 milyon 501 bin 720 TL, ortalama metrekare kirası 24 TL, ortalama kira 5 bin 890 TL.

Ankara'da, 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 563 TL, satış fiyatı ise yüzde 47 arttı. İzimir'de 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı ise yüzde 52 artışla ortalama metrekare satış fiyatı 7 bin 366 TL, Bursa'da 0-4 yaş arası müstakil konutlar ise satış fiyatı yüzde 65 ve ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 395 TL oldu

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Pandemi ile birlikte çoğu şirket evden çalışma modeline geçti. Evlerde geçirilen vakit uzadı. Bu da gayrimenkul sektöründe ihtiyaçların değişmesine sebep oldu. Yaptığımız çalışmada evlerde geçirilen zamanın uzaması ile talebin özellikle 0-4 yaş arasında olan ve çoğunlukla müstakil konutlara kaydığını gördük. Pandeminin ayrıca, kira değerinden çok satış değerini etkilediği de çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlardan biri oldu. İnsanlar barınma ihtiyacının önemini bir kez daha anlayarak yatırımlarını bu yönde şekillendirdi. Önümüzdeki dönemde pandeminin etkileri azalsa da gayrimenkul tercihlerinin bu yönde devam edeceğini düşünüyoruz” dedi

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