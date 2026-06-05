TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI: Venezuela-Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Venezuela-Türkiye canlı izle
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son provasına çıkıyor. Venezuela ile oynanacak kritik hazırlık maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Venezuela-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:16 Güncelleme:
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Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesinde Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında sahne alıyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadeleye dair tüm ayrıntılar belli oldu. İşte Venezuela-Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...
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VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA
Venezuela ile Türkiye Dünya Kupası hazırlık maçı, 7 Haziran Pazar gece 01:00’de başlayacak.
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VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak, ayrıca şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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