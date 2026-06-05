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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI: Venezuela-Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Venezuela-Türkiye canlı izle

        TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI: Venezuela-Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Venezuela-Türkiye canlı izle

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son provasına çıkıyor. Venezuela ile oynanacak kritik hazırlık maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Venezuela-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:16 Güncelleme:
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        Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesinde Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında sahne alıyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadeleye dair tüm ayrıntılar belli oldu. İşte Venezuela-Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...

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        VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

        Venezuela ile Türkiye Dünya Kupası hazırlık maçı, 7 Haziran Pazar gece 01:00’de başlayacak.

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        VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak, ayrıca şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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