TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI: Venezuela-Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Venezuela-Türkiye canlı izle

3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği elektrik faciasının detayları ortaya çıktı. Arızalı su pompasını tamir etmek için kuyuya inen işçilerin, pompadaki elektrik kaçağı nedeniyle yüksek gerilim akımına kapılarak can verdikle... Daha Fazla Göster Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği elektrik faciasının detayları ortaya çıktı. Arızalı su pompasını tamir etmek için kuyuya inen işçilerin, pompadaki elektrik kaçağı nedeniyle yüksek gerilim akımına kapılarak can verdikleri belirlendi. (İHA) Daha Az Göster