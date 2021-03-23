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Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün? - Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı kadrosu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında Hollanda'yı konuk ediyor. Gruptaki en güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet isteyen millilerimizin kadro detaylarını da bir araya getirdik. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün? - Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı kadrosu

Ay-Yıldızlılarımız'ın 2022 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşılaşacak. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maçı ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde Salı günü 17.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Milliler, karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

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