Türkiye İhracatçılar Meclisi 10 personel alımı yapacak. Genel Sekreterliği'ne uzman yardımcısı kadrosu için 8(sekiz),idari memur kadrosu için 2(iki) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, personel alımı gerçekleştirecek. İşte, sınava katılma şartları...
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş olmak,
4- Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
5- 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
8- Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
9- TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
10- Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
11- 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
UNVAN
FAKÜLTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM SÜRESİ
PUAN TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI
YABANCI DİL BİLGİSİ
Uzman Yardımcısı
Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik ekonometri bölümleri
4 YIL
KPSS P3
8
İngilizce
İdari Memur
4 YIL
KPSS P3
2
-
Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.tim.org.tr) iş talep formu,
T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)
İki adet vesikalık fotoğraf,
Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
KPSS Sonuç belgesi
Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
Güncel Özgeçmiş (CV)
BAŞVURU ADRESİ
Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 12 Nisan 2019 saat 17.30'a kadar şahsen, posta yoluyla veya insankaynaklari@tim.org.tr* adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
- E-posta ile yapılacak başvurularda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.
SÖZLÜ SINAV
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFON / WEB ADRESİ
ADRES
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM)
0(212) 454 02 71
www.tim.org.tr
insankaynaklari@tim.org.tr
Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:2
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL
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