Rus basınında çıkan habere göre, Rusya’nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Yeni Rus Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Borinsky tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 3 adet Ka-32A11BC helikopterlerinin alımı için imzaların atıldığını, ayrıca Türkiye ile 5 helikopter alımı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Boginskiy, Rusya'nın Türkiye´ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.

Borinsky ayrıca Türkiye ile daha önce Çin’in de satın aldığı Ansat helikopterinin satışı ile görüşüldüğünü belirtti.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin satın aldığı Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterler arama kurtarma faaliyetleri, orman yangınlarına müdahale, acil hasta sevki gibi birçok alanda kullanılabiliyor.