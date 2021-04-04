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Haberlerİş-YaşamTürkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
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Türkiye, ilk çeyrekte Almanya'ya 4 milyar 210 milyon 228 bin dolarlık ihracat yaptı

Almanya, yüzde 9,34'lük pay ile bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Almanya'ya yapılan ihracat ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 586 milyon 483 bin dolar artarak 4 milyar 210 milyon 228 bin dolara çıktı. Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi oldu

Türkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 50 milyar 23 milyon 412 bin dolara çıktı.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 586 milyon 483 bin dolar artarak 4 milyar 210 milyon 228 bin dolara yükseldi. Almanya'nın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 9,34 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülkelerde Almanya'yı, Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Fransa, İspanya ve Irak takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin dış satımı Birleşik Krallık'a 308 milyon 625 bin dolar artarak 2 milyar 742 milyon 176 bin dolara, ABD'ye 716 milyon 275 bin dolar artışla 2 milyar 705 milyon 435 bin dolara, İtalya'ya 449 milyon 910 bin dolar yükselerek 2 milyar 514 milyon 251 bin dolara, Fransa'ya 451 milyon 933 bin dolar artarak 2 milyar 132 milyon 139 bin dolara, İspanya'ya 361 milyon 144 bin dolar artarak 2 milyar 26 milyon 908 bin dolara ve Irak'a 250 milyon 134 bin dolar yükselişle 1 milyar 875 milyon 110 bin dolara çıktı.

ALMANYA'YA BU DÖNEMDE EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Almanya, miktar bazında da en fazla ihracat yapılan ikinci ülke oldu.

Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya dış satımı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 milyon 373 bin dolar artarak 1 milyar 100 milyon 530 bin dolara çıktı.

Almanya'ya en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 251 milyon 669 bin dolar artarak 1 milyar 848 milyon 314 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya en fazla ihracat yapan İstanbul'u sırasıyla Bursa, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Ankara takip etti. Söz konusu dönemde Almanya'ya Bursa'nın ihracatı 77 milyon 793 bin dolar, İzmir'in ihracatı 26 milyon 431 bin dolar, Kocaeli'nin ihracatı 37 milyon 369 bin dolar, Manisa'nın ihracatı 44 milyon 390 bin dolar ve Ankara'nın ihracatı 6 milyon 538 bin dolar arttı.

MİKTAR BAZINDA EN FAZLA ARTIŞ ABD'DE

Verilere göre, Türkiye, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en fazla ihracat artışını ABD'ye gerçekleştirdi. En fazla azalış ise Suudi Arabistan'da kaydedildi.

Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 754 milyon 379 bin dolar azalarak 56 milyon 229 bin dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı, Yemen'e 92 milyon 690 bin dolar azalarak 208 milyon 27 bin dolara, Hollanda'ya 53 milyon 271 bin dolar düşüşle 1 milyar 273 milyon 553 bin dolara, Lüksemburg'a 48 milyon 419 bin dolar gerileyerek 13 milyon 651 bin dolara, Etiyopya'ya 47 milyon 579 bin dolar azalışla 46 milyon 772 milyon dolara indi.

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