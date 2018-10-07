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Türkiye’nin internet abone sayısı 72 milyona ulaştı. Bu aboneler, mobil ve sabit internette ayda ne kadar veri tüketiyor? 4.5G’ye geçenin veri kullanımı nasıl değişiyor? Mobilde ortalama data kullanımı ne? Sabitte ise hangi hız daha çok tercih ediliyor? İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu gibi internet kullanımıyla ilgili temel soruların güncel cevapları...