Türkiye internete nereden bağlanıyor? Sabit ve mobilde aboneler ortalama ne kadarlık veri kullanıyor? Türkiye’nin aylık internet trafiği hangi boyutta? Bu soruların cevaplarını BTK’nın “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"nda derledik.
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Türkiye’nin internet abone sayısı 72 milyona ulaştı. Bu aboneler, mobil ve sabit internette ayda ne kadar veri tüketiyor? 4.5G’ye geçenin veri kullanımı nasıl değişiyor? Mobilde ortalama data kullanımı ne? Sabitte ise hangi hız daha çok tercih ediliyor? İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu gibi internet kullanımıyla ilgili temel soruların güncel cevapları...
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1- Toplam abone 71.8 milyon
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu", 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki genişbant internet abonelerinin sayısı yılın ilk 6 ayında 2.9 milyon artışla 71.8 milyona çıktı. Bu abonelerin 12.7 milyonu sabit, 59.1 milyonu ise mobil abonelerden oluştu.
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2- En yüksek artış fiberde
Türkiye genelinde toplam 71.8 milyona ulaşan internet abone sayısında yıllık bazda en büyük artış eve kadar fiber abonelerinden geldi. Bu alanda abone sayını yıllık yüzde 38.7 artışla 1.2 milyona çıktı. Yıllık bazda abone sayısı yüzde 32 azalan mobil bilgisayardan internet en fazla küçülen alan oldu. Mobil cepten internetten sonra internete en yaygın bağlanma yöntemi olan ADSL’nin toplam abone sayısı 9 milyonu geçti.
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3- Yüzde 86’sı 4.5G’li
2018 yılının haziran ayı sonu itibariyle Türkiye’deki toplam mobilm abone sayısı 79.5 milyonu aştı. Bunların yüzde 86’sını 4.5G aboneleri oluşturdu.
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İlk 6 ayda 4.5G abone sayısı 3.5 milyon artarken, 3G abone sayısı 1.6 milyon azaldı. Bu yılın ikinci çeyreği sonunda makineler arası iletişim (M2M) alanındaki toplam abone sayısı ise 5 milyona dayandı.
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4- Aktif kullananlar 37 milyon
Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2018 Haziran sonunda 68.1 milyonu geçti.
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Ancak cihazı veya SIM kartı 4.5G hizmetine uyumlu olmayan abonelerin etkisiyle, aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı yaklaşık 37 milyon olarak gerçekleşti.
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5- Yaklaşık beşte birine 8 GB yetmiyor
Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MB üzeri veri kullanımı olanların oranı ise yüzde 80.2 olarak gerçekleşti. Mobil abonelerin yüzde 28.9’u ile en büyük kesimi ayda ortalama 1 ile 4 GB arasında veri tüketti. Aylık ortalama 8 GB ve üzeri veri kullanımı yapan abonelerin oranı ise yüzde 18.3 oldu.
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6- Aylık sabitte 91.3 GB, mobilde 4.2 GB tüketiyoruz
Son bir yılda sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri (data) kullanımı 76.5 GB’den 91.3 GB’ye çıktı. Sabit internette aylık ortalama veri kullanımı bir yılda 14.8 GB arttı. 2017’nin ikinci çeyreğinde 3 GB olan mobil internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı da bir yılda 1.2 GB artışla 4.2 GB’ye yükseldi. Aynı dönemde cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin aylık ortalama data kullanımı da 6.3 GB’den aylık 6.8 GB’ye çıktı.
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7- Ayda 1.3 milyar GB internet kullanıyoruz
2018 yılı ikinci çeyrekte Türkiye’nin toplam mobil internet kullanım miktarı ise 730 bin 744 TByte olarak gerçekleşti. Bu yılın ikinci 3 aylık döneminde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık 3 milyon 387 bin 430 TByte oldu. Bu kullanımın yüzde 91’i veri indirme, yüzde 9’u veri yüklemeden kaynaklandı.
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Diğer bir deyişle Türkiye, sabit internette ayda toplam 3 milyon TByte veri indirdi. Mobil ve sabit toplamında ise aylık ortalama internet kullanımı 1.3 milyon TByte (yaklaşık 1.3 milyar GB) oldu. Sabit genişbant internette abonelerin yüzde 68.5 ile en büyük kısmı, 10 Mbps ile 30 Mbps arasındaki hızları kullananlar oldu.
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