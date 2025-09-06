Türkiye-İsveç basketbol maçı canlı izle! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, İsveç'i mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Türkiye-İsveç maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlı ekibin kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler tarafından araştırıyor. A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki, EuroBasket 2025 Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İsveç basketbol maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi bugün saat 12:00’de başlayacak.
TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE-İSVEÇ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
12 Dev Adam’ın son 16 turu mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
12 DEV ADAM SON 16 TURU MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?
A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.
Türkiye ile İsveç son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı ve milliler parkeden 105-84'lük skorla galip ayrıldı.