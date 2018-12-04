Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle:



13.00 Keçiörengücü - Galatasaray: Suat Arslanboğa



14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon: Hakan Ceylan



17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka



18.30 Altay - Kayserispor: Volkan Bayarslan



20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

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