Oğuzhan Genç yazdı: Kimlik nakli!

Vedalara ve yeni başlangıçlara çok alıştı bu aralar Dolmabahçe... Son 2 sezonda Valerien Ismael, Şenol Güneş derken sadece bir ay sürebilen Burak Yılmaz dönemi de derman olmamış, hemen ardından yaşayan efsane Rıza Çalımbay'a "Yetiş hocam" denmişti.

18 yıl önce Vicente Del Bosque'nin gönderilmesinin ardından kariyerinin başlarında bir teknik adam olarak kulübeye oturan ve kısa süre kalan Çalımbay, şimdi ise Anadolu'yu karış karış gezmiş, son olarak Sivas'ı hem Avrupa'ya taşıyıp hem de Türkiye Kupası kazanan bir tecrübe olarak geri dönmüştü. Yine bir fırtınanın ortasında çağrılmıştı gemisine ve 18 yıl sonra yine limana güvenle yanaşmak için dümendeydi.

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Takımla geçirdiği kısacık sürede, uzayıp giden eksikler listesini de görünce bu maç için yapacağı pek bir şey yoktu Rıza hocanın teknik taktik olarak. Oyuncularına çok iyi bildiği Beşiktaş'ı ve bu durumun sahada her kim olursa olsun üzerlerinde olan formaya yakışmayacağını anlatabilirdi ancak. Öyle de olmuş gibiydi.