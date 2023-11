10 Şurada Paylaş!









"İNSANLAR SABIRSIZ"



Zafer Peker ayrıca, "Günümüzde her şey çok hızlı artık, neredeyse şarkılarda intro yok. Gençler orayı bile dinlemek istemiyor bir an önce şarkı girsin istiyor. Halbuki intro bir şarkının imzasıdır. Şimdiki insanlar sabırsız, orayı bile dinlemek istemiyor. O intro için aranjörlerin ne kadar uğraştığına çok şahidim. O melodi girdiği anda 3-5 nota seni o ana ışınlar, yaşanmışlıkların ve o duyguların içine girersin, ki hala öyle oluyor. Sahnelerde bunu yaşıyoruz. Şimdi iki gün sosyal medyada bir şey paylaşmasan 'neredesin?' diye soran var. Dün verdiğin şey bir günde eskimiş oluyor. Her şeyin bu denli hızlı tüketilmesi sonucu hiçbir şey kalıcı olamıyor diye düşünüyorum" dedi.