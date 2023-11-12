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"ESKİDEN HER ŞEY DAHA BİR SAMİMİYDİ"



Zafer Peker şarkılarının bugünlere kadar gelmesinin sırrını da şöyle açıklıyor: O yıllarda her şey daha bir samimiydi sanki. Ben onları aynı eski siyah-beyaz Türk filmlerine benzetiyorum. Direk insanların duygularına dokunan içten yapılmış şeylerdi. İlla ki şöhret veya para kazanmak için değil, hep daha iyi bir şeyler çıkarmak için yapılmış işlerdi. Neredeyse herkeste böyleydi. 1990’larda piyasada rakip gibi görünen birçok sanatçının birbirine şarkı verdiğini çok görürsünüz. Sektörü yaratanlar müzikal anlamda bir dayanışma içindeydi. Bir şarkının düzgün çıkması için stüdyoda bir anda birçok sanatçının bir araya geldiğini çok yaşadık. Bir söz mü eksik oradan biri bir şey söyler, bir vokal mi lazım hemen toplanıp vokallere girilirdi.. Bu şekilde ortaya çıkmış içinde sadece okuyanın değil birçok profesyonelin katkısı ve enerjisi olan şarkılar onlar. O yılların albüm kartonetlerini incelense her albümde kimler kimler çıkar çok şaşırırsınız. (Gülüyor)

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"KENDİMİ ORTAYA ATAN BİRİ DEĞİLİM"



Zafer Peker "Adınızın, şarkılarınızın şöhretinin gölgesi altında kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında ise şunları aktardı: Bilmiyorum, hiç böyle şeyler düşünmedim ama şimdi düşününce şarkılarım ismimden önde görülebilir. Çünkü ben şarkılarımın zirve olduğu dönemlerde de kendimi ortaya atan biri değildim. Hiç unutmuyorum 'Diyemedim' şarkısı patladığında bir gece Hakan eve geldi. Ben de evde televizyon izliyordum. 'Ağabey dışarı bir çıksana, her yerde senin şarkın çalıyor' dedi. Ben de 'hımm iyi, çalsınlar' dedim. O dönem gece gezmeleri, televoleler, magazin programları çok popülerdi, hiç önemsemedim. Kendimi o hengâmenin içinde görmüyordum ve hep uzak durdum. Bu bir tercihti. İsteyenler için o kameralar ve o programlar hep oradaydı zaten. Ben sadece bir albüm çalışması yaptığımda şarkılarımı tanıtmak için bazı programlara katılan, şirketle evi arasında koşturan evli ve bir çocuk babası Zafer olarak devam ediyordum hayatıma. Klip kanalları açılmasa ve kliplerim olmasaydı sadece televizyon programlarına çıkmayla şimdiki kadar bilinmeyebilirdim de...