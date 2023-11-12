Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı: Real Madrid doktoru kovuldu!

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Marca'nın haberine göre, Madrid ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklar ve Arda Güler başta olmak üzere takımdaki önemli isimlerin sağlık durumlarının sürekli nüksetmesi nedeniyle, sağlık ekibinin başındaki Niko Mihic ile yolları ayırdı.