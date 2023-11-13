Michael Jackson'ın ceketi satıldı

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Müzayedede İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’ın 2007'de 'You Know I’m No Good' şarkısının klibinde kullandığı peruk da 18 bin 750 dolara satıldı.



'AC/DC' grubundan Angus Young’a ait gitar ise alıcı bulmadı.

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1984'TE GİYMİŞTİ



Jackson, söz konusu ceketi 1984'te bir içecek firması için oynadığı ilk reklamda giymişti.



Bu reklamlardan birisinde Michael Jackson’ın saçı da alev almıştı. Yaşanan kazanın ardından Jackson’da bazı ciddi yanıklar oluşmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, bu kaza esnasında başka bir ceket giyiyordu.

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DAHA ÖNCE HATIRA EŞYALARI BİNLERCE DOLARA SATILMIŞTI



Daha önce Jackson'a ait olan bazı hatıra eşyaları da binlerce dolara satılmıştı. Bunlar arasında, Michael Jackson'ın, ünlü moonwalk dansını ilk kez yapmadan hemen önce taktığı siyah bir fedora şapka da bulunuyordu. Şapka, eylül ayında Paris'teki bir müzayedede 77 bin 640 Euro karşılığında satılmıştı.



Fotoğraflar: Depo Photos, AP

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