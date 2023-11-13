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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın ceketi satıldı - Magazin haberleri

        Michael Jackson'ın ceketi satıldı

        Michael Jackson'ın 1980'li yıllardan kalma ikonik bir deri ceketi 306 bin dolara satıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 07:34 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:52
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        Michael Jackson'un bir içecek reklamında giydiği siyah-beyaz ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

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        Cuma günü Londra’da yapılan bir açık artırmada Jackson’ın ceketiyle birlikte 200’den fazla müzik hatırası daha satıldı.

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        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Bunların arasında George Michael’in ceketi ve Amy Winehouse’a ait bir peruk da vardı. Müzayedede David Bowie, Oasis ve 'The Beatles’a ait parçalar da yer aldı.

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        Müzayedede İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’ın 2007'de 'You Know I’m No Good' şarkısının klibinde kullandığı peruk da 18 bin 750 dolara satıldı.

        'AC/DC' grubundan Angus Young’a ait gitar ise alıcı bulmadı.

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        1984'TE GİYMİŞTİ

        Jackson, söz konusu ceketi 1984'te bir içecek firması için oynadığı ilk reklamda giymişti.

        Bu reklamlardan birisinde Michael Jackson’ın saçı da alev almıştı. Yaşanan kazanın ardından Jackson’da bazı ciddi yanıklar oluşmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, bu kaza esnasında başka bir ceket giyiyordu.

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        DAHA ÖNCE HATIRA EŞYALARI BİNLERCE DOLARA SATILMIŞTI

        Daha önce Jackson'a ait olan bazı hatıra eşyaları da binlerce dolara satılmıştı. Bunlar arasında, Michael Jackson'ın, ünlü moonwalk dansını ilk kez yapmadan hemen önce taktığı siyah bir fedora şapka da bulunuyordu. Şapka, eylül ayında Paris'teki bir müzayedede 77 bin 640 Euro karşılığında satılmıştı.

        Fotoğraflar: Depo Photos, AP

        #Michael Jackson
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