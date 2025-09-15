Habertürk
        Türkiye - Libya: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı - Voleybol Haberleri

        Türkiye - Libya: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Libya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 09:34 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:34
        Filenin Efeleri ikide iki yaptı!
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

        Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Libya ile karşılaştı.

        Müsabakayı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan milli takım, şampiyonada 2'de 2 yaptı.

        Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.

        Salon: Smart Araneta Coliseum

        Hakemler: Ricardo Borroto Iglesias (Küba), Vladimir Simonovic (İsviçre)

        Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Cafer Kirkit, Muhammed Kaya, Can Koç)

        Libya: Garwash, Alghoul, Ilkhbayri, Abulababa, Alwaddani, Abu Zariba (Almarrug, Abdelmalek, Alashlam, Tarek, Alajeeli)

        Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

        Süre: 100 dakika (22, 29, 23, 26)

