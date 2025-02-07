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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi play-off Milli maçı tarihi, saati ve kanalı

        Türkiye - Macaristan maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da taraftarının önünde Macaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya galibiyet için çıkacak. Play-off turundaki bu zorlu mücadelede elde edilecek avantaj, milli takımımızın hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 22:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:18
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        Türk futbolu için heyecan dorukta! A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi biletini kapmak için play-off aşamasında Macaristan’ı ağırlıyor. Rams Park’ta oynanacak mücadelede Montella’nın öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maç saati ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. İşte milli maç yayın bilgisi...

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

        İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

        20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

        23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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        MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

        A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

        Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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