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        Haberler Dünya Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkanı'na güven mektubunu sundu | Dış Haberler

        Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkanı'na güven mektubunu sundu

        Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a güven mektubunu sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:08
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        Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş güven mektubunu sundu
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        Birleşik Arap Emirlikleri nezdindeki Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nehyan’a güven mektubunu sundu.

        Tören, Abu Dabi’deki Vatan Sarayı’nda gerçekleşti.

        Büyükelçi Göktaş, kabul sırasında, Türkiye-BAE ilişkilerini daha üst seviyelere taşımak için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğuna vurguladı.

        Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ise Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerine işaret ederek Büyükelçi Göktaş’a görevinde başarılar diledi.

        Törende, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nehyan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Abdullah da hazır bulundu.

        Büyükelçi Göktaş, gazeteci, yazar ve dinler tarihi uzmanı kimliğiyle de tanınıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Basın Başdanışmanlığını yapmış olan Göktaş, daha önce Büyükelçi olarak 4 yıl Vatikan’da çalışmıştı.

        İtalya ve Vatikan’dan devlet nişanları bulunan Göktaş, Şubat’ta Abu Dabi Büyükelçiliğine atanmıştı.

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