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SON NOKTADA 2 BİN 400 YILLIK KRAL MEZARLARI

Ziyaretçiler, Ortaca ve Köyceğiz’i birbirine bağlayan ve yürüyüş güzergahının son noktasını oluşturan Dalyan Kanalı ve Kaunos Antik Kenti'nde ise bir taraftan kanalda kanoya biniyor, diğer taraftan 2 bin 400 yıllık kral mezarlarını görüp tarihi bir yolculuğa çıkıyor.