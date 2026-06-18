Türkiye'nin Girişimci Kadınları Bursa'da Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada'nın girişimci kadınları dijital ticaretin sunduğu fırsatlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının ikinci durağı Bursa oldu. Ankara'da başlayan ve yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek buluşmalar kapsamında girişimci ve kendi işini kurmak isteyen kadınlar ile kadın kooperatifleriyle bir araya gelinerek e-ticaretten yapay zekâ uygulamalarına, lojistikten satış geliştirme stratejilerine kadar pek çok konuda eğitimler düzenleniyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve yerel üretimin daha geniş pazarlara ulaşmasını amaçlayan buluşmanın Bursa ayağında katılımcılar; e-ticarette başarılı olmanın ipuçları, yapay zekâ destekli içerik üretimi, satış artırma yöntemleri, HepsiJET'in sunduğu lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd'in reklam çözümleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

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GİRİŞİMCİ KADINLARA DİJİTAL TİCARET DESTEĞİ

Toplantıda eğitimlerin yanı sıra girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine sunulan destekler de paylaşıldı. Hepsiburada’da mağazası olan girişimci kadınlara 1 milyon TL ciro limitine ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi, HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkânı sunuluyor. Kadın kooperatifleri ise süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo avantajıyla ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırabiliyor.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ DİJİTAL EKONOMİNİN GÜÇLÜ AKTÖRLERİ HALİNE GETİRİYORUZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Leman Yenigün, Hepsiburada iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” Protokolü kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” etkinliğinin ikinci durağı olan Bursa’da kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmanın, istihdamın ve toplumsal refahın en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Sayın Yenigün, Bakanlık olarak kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer alması için çeşitli politika ve programlar yürüttüklerini ifade etti. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra Yükselen Kadınlar Programı, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ve kadın kooperatiflerine yönelik desteklerle kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Sayın Yenigün, dijitalleşmenin girişimcilik üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, Bakanlık ile Hepsiburada arasında imzalanan “Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü” sayesinde bugüne kadar 10 bini aşkın kadın girişimcinin e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladığını kaydetti. Protokolün 2026 yılı programı kapsamında yüz yüze e-ticaret eğitimleri düzenleneceğini, kadın kooperatiflerine danışmanlık desteği sağlanacağını ve dijital ekonomide kadınların daha güçlü yer almalarının destekleneceğini belirten Sayın Yenigün Bursa’daki buluşmanın da kadın girişimciler arasında dayanışmayı artıran, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren önemli bir platform olduğunu ifade etti. Kadınların e-ticaret ve yapay zekâ destekli içerik üretimi alanlarında yeni beceriler kazanarak rekabet güçlerini artıracaklarını vurgulayan Sayın Yenigün, daha fazla kadını dijital ekonomiye kazandırmak için iş birliklerini sürdüreceklerini söyledi.