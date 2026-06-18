Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.592,56 %1,19
        DOLAR 46,4453 %0,13
        EURO 53,2154 %-0,36
        GRAM ALTIN 6.336,25 %-0,13
        FAİZ 41,35 %-0,17
        GÜMÜŞ GRAM 99,78 %-1,44
        BITCOIN 63.883,00 %-0,75
        GBP/TRY 61,3548 %-0,58
        EUR/USD 1,1457 %-0,38
        BRENT 78,56 %-1,24
        ÇEYREK ALTIN 10.361,55 %-0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Türkiye'nin Girişimci Kadınları Bursa'da Buluştu

        Türkiye'nin Girişimci Kadınları Bursa'da Buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada iş birliğiyle hayata geçirilen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının ikinci durağı Bursa oldu. Buluşmada, e-ticarete erişimi kolaylaştırmak için verilen eğitimlerin yanı sıra ve satışları artıracak ipuçları da paylaşıldı. Buluşmalar yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin Girişimci Kadınları Bursa'da Buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada'nın girişimci kadınları dijital ticaretin sunduğu fırsatlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının ikinci durağı Bursa oldu. Ankara'da başlayan ve yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek buluşmalar kapsamında girişimci ve kendi işini kurmak isteyen kadınlar ile kadın kooperatifleriyle bir araya gelinerek e-ticaretten yapay zekâ uygulamalarına, lojistikten satış geliştirme stratejilerine kadar pek çok konuda eğitimler düzenleniyor.

        Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve yerel üretimin daha geniş pazarlara ulaşmasını amaçlayan buluşmanın Bursa ayağında katılımcılar; e-ticarette başarılı olmanın ipuçları, yapay zekâ destekli içerik üretimi, satış artırma yöntemleri, HepsiJET'in sunduğu lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd'in reklam çözümleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

        REKLAM

        GİRİŞİMCİ KADINLARA DİJİTAL TİCARET DESTEĞİ

        Toplantıda eğitimlerin yanı sıra girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine sunulan destekler de paylaşıldı. Hepsiburada’da mağazası olan girişimci kadınlara 1 milyon TL ciro limitine ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi, HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkânı sunuluyor. Kadın kooperatifleri ise süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo avantajıyla ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırabiliyor.

        “KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ DİJİTAL EKONOMİNİN GÜÇLÜ AKTÖRLERİ HALİNE GETİRİYORUZ”

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Leman Yenigün, Hepsiburada iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” Protokolü kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” etkinliğinin ikinci durağı olan Bursa’da kadın girişimcilerle bir araya geldi.

        Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmanın, istihdamın ve toplumsal refahın en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Sayın Yenigün, Bakanlık olarak kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer alması için çeşitli politika ve programlar yürüttüklerini ifade etti. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra Yükselen Kadınlar Programı, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ve kadın kooperatiflerine yönelik desteklerle kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bakan Yardımcısı Sayın Yenigün, dijitalleşmenin girişimcilik üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, Bakanlık ile Hepsiburada arasında imzalanan “Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü” sayesinde bugüne kadar 10 bini aşkın kadın girişimcinin e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladığını kaydetti. Protokolün 2026 yılı programı kapsamında yüz yüze e-ticaret eğitimleri düzenleneceğini, kadın kooperatiflerine danışmanlık desteği sağlanacağını ve dijital ekonomide kadınların daha güçlü yer almalarının destekleneceğini belirten Sayın Yenigün Bursa’daki buluşmanın da kadın girişimciler arasında dayanışmayı artıran, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren önemli bir platform olduğunu ifade etti. Kadınların e-ticaret ve yapay zekâ destekli içerik üretimi alanlarında yeni beceriler kazanarak rekabet güçlerini artıracaklarını vurgulayan Sayın Yenigün, daha fazla kadını dijital ekonomiye kazandırmak için iş birliklerini sürdüreceklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ele geçirildi

        Diyarbakır'da hava destekli operasyonda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı