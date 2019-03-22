Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santralinde ocakta, santralin kuruluşundan itibaren en yüksek ocak ayı elektrik üretimi gerçekleştirildi.
Yapımına GÜRİŞ tarafından 2012 yılında 22 türbinle başlanan Dinar Rüzgar Enerji Santrali (RES),2013 yılında 12, bir yıl sonra da 16 türbinin eklenmesiyle büyüdü. Projenin ikinci etabında ise santral 31 türbin inşa edilerek Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi santrallerinden biri oldu.
Dinar RES İşletme Müdürü Alparslan Astepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak 2000'li yıllarda enerji sektörüne girdiklerini söyledi.
Astepe, bu sektördeki yatırımlarının tamamen yenilenebilir enerji üzerine olduğunu, rüzgar enerji santralleri, hidroelektrik santraller ve jeotermal enerji yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.
Önemli yatırımlarından birinin Dinar RES olduğunu dile getiren Astepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dinar RES, 2012 yılında 22 türbinle faaliyete başladı. 2013 yılında 12 türbin, 2014 yılında 16 türbin faaliyete geçti. 2016 yılında ilave yatırımlarımızla 31 türbin daha eklenerek toplamda 81 türbin ve 200 megavatla Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santrali oldu. Santralimiz yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle, yıllık 250 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede."
"REKOR SEVİYEDE ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Santralde çalışanların yörede yaşayan kişiler olduğunu, bu açıdan bulundukları bölgeye istihdam açısından da katkı sağladıklarını vurgulayan Astepe, şöyle konuştu:
"Yatırımımızı, rüzgar ölçümleri ve fizibilite çalışmalarına dayanarak yaptık. Santralimiz kurulduğundan itibaren ocak ayları içindeki en iyi üretimimizi gerçekleştirdik. Üretimin yüksek olması tamamen rüzgarın fazla olmasına bağlı. Üretimimiz yaklaşık 60 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu rakam tahminlerimizin üzerinde. Aynı şekilde hidroelektirik santrallerimizde de rekor seviyede üretim gerçekleştirdik."
"CARİ AÇIĞIN EN BÜYÜK KISMI DOĞALGAZDAN"
Astepe, enerji sektörünün oldukça geniş bir sektör olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı durumda. Hala enerjimizin yaklaşık yüzde 45'ini doğal gazdan karşılıyoruz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz, ülkemizin öz kaynaklarıyla, milli kaynaklarıyla üretim gerçekleştirmek. Bunları en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımızı tamamen öz kaynaklarımızla yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapıyoruz. Amacımız, doğal gazdan sağladığımız enerjinin miktarını, dolayısıyla yurt dışına bağımlığımızı azaltmak. Cari açığın en büyük kısmı doğal gazdan kaynaklanıyor. Cari açığımızı azaltmak ve ülkemizin menfaatleri açısından yenilenebilir enerji yatırımları önemli."
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