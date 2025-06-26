Türkiye'nin ilk deri bankası ve doku laboratuvarı açıldı

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'nin ilk deri bankası ve doku laboratuvarı kuruldu.

Sayılı ülkelerde bulunan ve devletler için savaş, afet ve toplu yaralanmalar gibi durumlarda stratejik önem arz eden merkezde, bağışla alınan insan derileri işlenerek 2 ila 5 yıl saklanabiliyor.

Vücudunda ağır yanık oluşan hastalara da deri bankasından alınan deri naklediliyor ve tedavileri için süre kazanılıyor. Nakledilen deriyi 1-2 ay kullanabilen hastaya, bu süre içinde doku laboratuvarında kendi hücrelerinden yeni deri oluşturulması sağlanıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Koray Daş, laboratuvarda insan kaynaklı deri ve diğer dokuların üretiminin yapılabileceğini söyledi.

Deri bankası ve doku laboratuvarlarının ABD, Çin, Singapur ve İsrail ile Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde bulunduğunu belirten Daş, merkezin Türkiye'de ilk kez açılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Daş, hizmete giren merkezin ağır yanığı bulunan hastaların tedavisinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Özellikle ağır yanıklarda, insanların derilerinin büyük kısmını kaybetmesi söz konusu oluyor ve bu şekilde yaşam maalesef mümkün olamıyor. Acil durumda bu bankalarda stoklanmış deriler, doğrudan uygulamaya konulabiliyor. Böylece hastaya yaşam şansı tanınıyor. Bir yandan da deri bankamız bünyesinde insan kaynaklı hücrelerin laboratuvarını da kurmuş bulunuyoruz. Orada da yine aynı hasta için kendi hücrelerinden yeni deri oluşumları sağlanabilecek."

Deri bankasının, hücrelerden yeni dokular oluşturabilmeleri için zaman kazandıracağını dile getiren Daş, "Bu derileri ağır yanığı bulunan hastaya nakil ettiğimizde bize 1-2 ay süre kazandırıyor. Bu, onlara kendi dokularından yeni deriler oluşturabilmemiz için yeterli bir süre. Diğer laboratuvarımızda yeni dokular oluşturup onlarla açık yaraları kapatıyoruz. Böylece yaşam şanslarını artırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığının politikaları sayesinde yanık tedavisinin ciddi yerlere geldiğinin altını çizen Daş, "Çok ağır yanıklarda maalesef yaşam şansı hala çok az. İyi yanık merkezlerimiz olmasına rağmen yine de yaşam şansı az olan hasta grubu var. Bunlar için bu deriler, yüzde 80-90 yanığı bulunan hastaları bile hayatta tutabilecek bir imkan sağlıyor" dedi.