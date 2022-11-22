Türkiye'nin ilk siyasi yarışma programı Habertürk TV'de başlıyor 0:00 / 0:00

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Türkiye'de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzler ile halkı tanıştıracak olan 'Lider Türkiye'; zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için yola çıkıyor. 'Lider Türkiye'de Türkiye'nin gündemine kendi bakış açısını getirebilecek, fikir geliştirebilecek ve hem kendi ekibini hem de Türkiye'nin her kesiminden oluşan seyircileri jüri önünde ikna edebilecek lider adayları yarışıyor.

LİDER OLMAK MI, LİDER DOĞMAK MI?

"Ben olsaydım şöyle yapardım" diye bir cümle kuruyorsanız burası sizin meydanınız. Hayallerinizi, vizyonunuzu, politikalarınızı paylaşmak için hemen şimdi başvurun! Büyük ödüllü 'Lider Türkiye' yarışmacılarından biri de siz olun.

Finalde kazanan yarışmacı tam 500 bin TL'nin sahibi olacak.

Türkiye'nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', çok yakında Habertürk TV'de!

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