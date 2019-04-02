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Türkiye'nin ilk sokak karnavalı olan Nisan'da Adana'da, 3-7 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Karnavalın simgesi olan kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü kent merkezinde, saat 17:00'de başlayacak.
İHA'nın haberine göre Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılış ve kapanış konserlerinin yanı sıra Hintli Mumbai Danceworx'un gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, Türk Choppers'ın "Motosiklet Senfonisi", Türk Riders; Vosfest ve Klasik Otomobil Kulubü'nün şovları takip edilebilecek.
Karnaval boyunca ayrıca; sokak konserleri, sergiler, açıkhava dans ve spor gösterileri, söyleşiler, tiyatro aktiviteleri, Adana kültürünü anlatan performanslar, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu, anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da yer alacak.
KARNAVAL HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Bu arada, Adana Valiliği’nde düzenlenen toplantıda 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili yapılan hazırlık çalışmalarında gelinen aşama detaylarıyla ele alındı.
Vali Demirtaş, Adana’nın ‘marka kent’ olma yolunda attığı en önemli adımlardan birisinin Portakal Çiçeği Karnavalı olduğunu ve karnavalın en güzel şekilde geçmesi için gereken çalışmaların yapıldığını söyledi.
Makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ve ilgili yetkililer katıldı.
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