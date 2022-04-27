Türkiye'nin konuştuğu Rukiye tekrar yargılanacak! 0:00 / 0:00

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Yılmaz Kılınç’ın esrarengiz ölümü Türkiye’yi karıştırdı. Didem Arslan Yılmaz ve ekibi esrarengiz cinayetle ilgili tanıkların ve kanıtların peşine düştü. Yayında 11 ay cezaevinde tutuklu yargılanıp serbest bırakılan ve ardından beraat eden Rukiye ile ilgili pek çok çelişki ortaya çıktı.

RUKİYE, 45 YAŞ BÜYÜK KOCASININ KATİLİ Mİ?

Rukiye, “Katil değilim” dedi, stüdyoya geldi, 50 gün stüdyoda kaldı. Çelişkiler çoğaldı, çember daraldı. Rukiye’nin gizli aşkları ortaya çıktı. Rukiye, 25 Mart’ta aniden minik kızını da bırakıp stüdyodan kaçtı. Kaçak Rukiye, gizemli Ömer’e sığındı. Ömer’in cinayete ortak olduğu iddia edildi. Sorular Rukiye’nin kaçışı ile arttı.

10 YIL SONRA ŞOK MAHKEME KARARI!

Beklenen haberi aylar sonra stüdyoda Didem Arslan Yılmaz açıkladı. Rukiye’yi serbest bırakan gerekçeli karar yayınlarda tek tek çökertildi. Mahkeme, Rukiye hakkında verilen kesinleşmiş beraat kararını kaldırdı ve Türkiye’nin konuştuğu Rukiye şüpheli listesine girdi.

Babalarının ölümü ile ilgili genç eş Rukiye’yi suçlayan Mercan stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. 10 yıllık sır dolu cinayette şok gelişme alkışlarla kutlandı.