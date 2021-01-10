AA

Türk sanayi sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak geçen ay gerçekleştirdiği 13 milyar 308 milyon 486 bin dolarlık ihracatla 2020'nin en yüksek dış satımını yakaladı.

Uluslararası ticaret salgından kayda değer şekilde etkilenirken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi de bu durumdan nasibini aldı.

Normalleşme yolunda yapılan çalışmalar ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde sanayi ihracatında toparlanma kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, salgının olumsuz etkilerinden sıyrılarak aralıkta 13 milyar 308 milyon 486 bin dolara çıktı. Bu rakam, sanayi sektörünün 2020'de gerçekleştirdiği en yüksek ihracat oldu.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, geçen ay kasıma göre yüzde 9, Aralık 2019'a kıyasla da yüzde 15,8 artış kaydetti. Sanayi ihracatı, 2020'de ise yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar oldu.

16 ALT SEKTÖRDEN 14'Ü İHRACATINI ARTIRDI

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörden 14'ü, aralıkta bir önceki aya göre ihracatını artırdı.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Gemi ve yat ile mücevher sektörünün dış satımında ise kasım ayına göre gerileme yaşandı.

Savunma ve havacılık sanayi sektörünün ihracatı aralıkta yüzde 46,1 artarken, bu sektörü, yüzde 20,2 ile makine ve aksamları, yüzde 12,9 ile çelik, yüzde 12,4 ile halı, yüzde 12,3 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 11,2 ile iklimlendirme sanayi, yüzde 11,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 10 ile kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik-elektronik, yüzde 9,3 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 9,2 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 7,6 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 6 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 3,8 ile otomotiv endüstrisi izledi.

Aralıkta bir önceki aya göre gemi ve yat ihracatı yüzde 15,7, mücevher ihracatı da yüzde 4,5, azaldı.

SANAYİ İHRACATINI GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ SIRTLADI

İhracatı kasım ayına göre azalış kaydeden gemi ve yat, Aralık 2019'a göre sanayi ihracatını sırtlayan sektör olarak öne çıktı. Gemi ve yat sektörünün ihracatı bu dönemde yüzde 69,3 arttı.

Gemi ve yat sektörünü, yüzde 28,7 ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 28,1 ile halı, yüzde 26,5 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 25,5 ile elektrik- elektronik, yüzde 25,3 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 25,2 ile iklimlendirme sanayi, yüzde 24,8 ile çelik, yüzde 22,1 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 12,7 ile makine ve aksamları, yüzde 10,3 ile otomotiv endüstrisi ve yüzde 0,1 ile mücevher takip etti.

Söz konusu dönemde dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 0,8, savunma ve havacılık sanayi yüzde 3,2, deri ve deri mamulleri yüzde 3,4, diğer sanayi ürünleri yüzde 46,5 azalış kaydetti.

Sanayi sektöründe geçen ay en fazla ihracatı 2 milyar 799 milyon 28 bin dolar ile otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Aralıkta kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 799 milyon 736 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 661 milyon 882 bin dolar, çelik 1 milyar 383 milyon 260 bin dolar, elektrik-elektronik 1 milyar 221 milyon 536 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

SANAYİ İHRACATINDA ALMANYA ÖN PLANA ÇIKTI

Sanayi sektörünün ülkelere göre gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, en fazla dış satımı çelik sektörü, tekstil ve ham maddeleri İtalya'ya, halı sektörü, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, savunma ve havacılık sanayi ABD'ye, makine ve aksamları, deri ve deri mamulleri, iklimlendirme sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller Almanya'ya, otomotiv endüstrisi, diğer sanayi ürünleri Fransa'ya, elektrik-elektronik Birleşik Krallık'a, gemi ve yat sektörü Norveç'e, mücevher, kimyevi maddeler ve mamulleri da Irak'a yaptı.

İtalya'ya çelik sektörü 83 milyon 807 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri 58 milyon dolar, ABD'ye halı sektörü 118 milyon 916 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 48 milyon 418 bin dolar, savunuma ve havacılık sanayi 96 milyon 654 bin dolar, Almanya'ya makine ve aksamları 73 milyon 681 bin dolar, deri ve deri mamulleri 9 milyon 408 bin dolar, iklimlendirme sanayi 53 milyon 996 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 331 milyon 243 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 92 milyon 439 bin dolar, Fransa'ya otomotiv endüstrisi 380 milyon 581 bin dolar, diğer sanayi ürünleri 2 milyon 244 bin dolar, Birleşik Krallık'a elektrik- elektronik sektörü 185 milyon 108 bin dolar, Norveç'e gemi ve yat sektörü 137 milyon 566 bin dolar, Irak'a mücevher sektörü 44 milyon 719 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 106 milyon 680 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.