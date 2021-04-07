Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

Büyükelçi Mercan, AA'nın kuruluş yıl dönümüyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Mercan, açıklamasında, “ 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' maksadıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde faaliyete başlayan Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. O günden bugüne, doğru, güvenilir ve ilkeli yayın anlayışıyla, milletimizi ve ülkemizi dünya kamuoyunda bilgilendirme görevini üstlenen bu köklü kurumumuzun başarılarının devamını diliyoruz. Türk yazılı ve görsel basınının mihenk taşı olan Anadolu Ajansı’nın başta ABD’deki görevlileri olmak üzere, tüm çalışanlarını bu vesileyle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.