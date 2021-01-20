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Pandemi ile geçen zor bir yılı geride bırakan Avrupa otomobil pazarı, 2020'yi yüzde 24.3 oranında daralma ile kapattı. Avrupa genelinde Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam 11 milyon 961 bin 182 adet araç satışı gerçekleştiği kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Avrupa otomobil pazarı 2020 Aralık ayında ise yüzde 3.7 daralma yaşadı.

Yılın son ayında kıta genelinde 1 milyon 214 bin 581 araç satışının gerçekleştiği açıklandı.

2020 yılı rakamlarında göre, 2019'a göre yüzde 57.5 artış kaydeden ve 2020'de 610 bin 109 adetlik büyüklüğe ulaşan Türkiye otomobil pazarı Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

2020 yılında tüm Avrupa otomobil pazarlarında daralma görülürken, en fazla düşüş ise sırasıyla yüzde 42.8 ile Hırvatistan, yüzde 36.8 ile Bulgaristan ve yüzde 35 ile Portekiz’de görüldü.