A Milli Takım’ın gruptaki en önemli sınavlarından biri olan Türkiye–Paraguay mücadelesi için geri sayım başladı. “Maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini korurken, dev karşılaşmanın tüm detayları büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...