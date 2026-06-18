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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası TÜRKİYE - PARAGUAY DÜNYA KUPASI MAÇI: Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Paraguay maçı izle

        TÜRKİYE - PARAGUAY DÜNYA KUPASI MAÇI TARİHİ: Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 Dünya Kupası'nda heyecan Türkiye–Paraguay maçıyla devam ediyor! Millilerin kaderini belirleyecek kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye – Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye–Paraguay maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        A Milli Takım’ın gruptaki en önemli sınavlarından biri olan Türkiye–Paraguay mücadelesi için geri sayım başladı. “Maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini korurken, dev karşılaşmanın tüm detayları büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...

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        TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye–Paraguay maçı, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.00’da başlayacak olup, bu kritik karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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        TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye–Paraguay Dünya Kupası ikinci maçı, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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