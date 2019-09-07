Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerVoleybolTürkiye Polonya maçı CANLI İZLE TRT Spor - Avrupa Voleybol Şampiyonası - Filenin Sultanları

Türkiye - Polonya maçı CANLI YAYIN

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye, Polonya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak. Milli Takımımız, en son 2003 yılında Ankara'da düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya'nın rakibi olmuş ancak rakibine 3-0 yenilmişti!

Türkiye Polonya maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşıyor. Kazanırsak İtalya-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk için mücadele vereceğiz... Türkiye, 2003'ten sonra bir kez daha adını finale yazdırmaya çok yakın... Filenin Sultanları, kazanırsa 16 yıl sonra ikinci kez final oynayacak. 

TÜRKİYE: 14 - POLONYA: 13
(İkinci set oynanıyor...) 

TÜRKİYE: 1 - POLONYA: 0

İLK SET SONUCU | TÜRKİYE: 25 - POLONYA: 17

SALON: Ankara Spor Salonu
SAAT: 19.30
YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE

MİLLİLER, 5. KEZ YARI FİNALDE

A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçında... Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti. Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

SADECE SIRBİSTAN'A KAYBETTİK

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı.

POLONYA 3. EN BAŞARILI TAKIM

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya, 1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılma başarısı gösteren takım konumunda. Turnuvaya 30 kez katılan Polonya, en başarılı takım sıralamasında 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Polonya, 2003 ve 2005 yıllarında şampiyonluğa ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Polonya voleybol yarı final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Polonya maçı detayları
VOLEYBOLTürkiye Polonya voleybol yarı final maçı ne zaman ...
Türkiye-Polonya maçına doğru
VOLEYBOLGuidetti'den taraftara çağrı
Mehmet Akif Üstündağ: Polonya karşısında galip gelmek istiyoruz
VOLEYBOLVoleybolda gözler Polonya maçında
Georgi Seganov, Halkbank'ta
VOLEYBOLHalkbank'a Bulgar pasör
Filenin Sultanları, Polonya'yı bekliyor
VOLEYBOLSultanlar, Polonya'yı bekliyor
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi kim? Belli oldu!
VOLEYBOLFilenin Sultanları'nın rakibi belli!
Son dakika: Filenin Sultanları yarı finalde!
VOLEYBOLFilenin Sultanları yarı finalde!
Naz Aydemir: Hepimiz madalya istiyoruz
VOLEYBOL"Hepimiz madalya istiyoruz"
Marco Aurelio Motta: Bu sezon beklentimiz çok yüksek
VOLEYBOL"Bu sezon beklentimiz çok yüksek"
Gözde Kırdar milli takımı yalnız bırakmıyor
VOLEYBOLGözde Kırdar millilerin yanında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X