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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye, Ruslara Jandarma sistemini öğretecek

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Victor Zolotov'u kabul etti. Özellikle asayiş, akademik ve özel kuvvetler gibi konularda eğitim işbirlikleri icra edilecek. Ruslar bu süre zarfında Jandarma'nın genel yapısını ve çalışmalarını öğrenerek, profesyonel kadrolar ile bunların eğitimi ve hazırlanması ile ilgili çalışmaları kendi ülkelerine tatbik edecek. Tarihi ve kültürel yakınlığı olan iki devletin bilgi birikimi ve paylaşımının geliştirilmesine çalışılacak.

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Victor Zolotov'u kabul etti. Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zolotov ve beraberindeki 9 kişilik heyet Ankara'ya geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muadili kurumu olan Rusya Federal Muhafız Kuvvetleri ile 5 gün süren çalışmalarda bulunulacak. Bu çalışmalar çerçevesinde dost ve müttefik iki ülke arasında karşılıklı eğitim iş birliği, kurslar ve ziyaretler planlanacak. Kabul sırasında Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de yer aldı.

TÜRKİYE, RUSLAR'A JANDARMA SİSTEMİNİ ÖĞRETECEK 

Özellikle asayiş, akademik ve özel kuvvetler gibi konularda eğitim işbirlikleri icra edilecek. Ruslar bu süre zarfında Jandarma'nın genel yapısını ve çalışmalarını öğrenerek, profesyonel kadrolar ile bunların eğitimi ve hazırlanması ile ilgili çalışmaları kendi ülkelerine tatbik edecek. Tarihi ve kültürel yakınlığı olan iki devletin bilgi birikimi ve paylaşımının geliştirilmesine çalışılacak.

Güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgedeki barış ve güvenliğine katkı sağlanmaya yönelik adımlar atılacak. Başta terör olmak üzere her türlü terör organizasyonlarıyla ortak kararlılığa ve teknik anlamda iş birliğine dönük çalışmalar yapılacak. İki ülkenin iş birliğinin bölgeye önemli katkı ve yararları olacağı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kabulde, "Tecrübelerimiz paylaşıyoruz, bilgilerimizi paylaşıyoruz, eğitimlerimi paylaşıyoruz ve karşı kaşıya kaldığımız riskleri ile bunların yönetimini paylaşıyoruz. Terör ile mücadele sadece bizim tek başımıza yapabileceğimiz ve bunun üzerine gelebileceğimiz bir durum değil. Aynı zamanda kürsel bir mücadele olduğunu ve bütün ülkelerle bunu yapmamız lazım geldiğine inanıyoruz. Terör, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı gibi konularda etrafımızdaki ülkelerle iyi ilişkiler kurmazsak bunlarla mücadele kapasitemizi artırmakta zorlanırız. Aynı mentalitede birleştiğimiz sürece ülkelerin ve devletlerin ayrı olmasının bir önemi kalmaz ve terörle suçla, suçluyla mücadelede başarılı oluruz. Farklı milliyetlerimiz, farklı coğrafyalarımız olabilir ama terör ile mücadelede tek bir dili kullanmalıyız" dedi. 

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