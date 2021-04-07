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Türkiye, salgına rağmen jeotermal enerji kapasitesini en fazla artıran ülke oldu

Jeotermal enerji kurulu gücünü, geçen yıl 99 megavat ilave kapasiteyle 1613 megavata yükselten Türkiye, bu alanda en fazla kapasite artışı gerçekleştiren ülke oldu.

Türkiye, salgına rağmen jeotermal enerji kapasitesini en fazla artıran ülke oldu
AA

Jeotermal enerji kurulu gücünü, geçen yıl 99 megavat ilave kapasiteyle 1613 megavata yükselten Türkiye, bu alanda en fazla kapasite artışı gerçekleştiren ülke oldu.

AA muhabirinin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Kapasitesi 2021 İstatistikleri" raporundan derlediği bilgilere göre, jeotermal enerjide kurulu güç dünyada geçen yıl sonu itibarıyla 14 bin 50 megavata ulaştı.

Bu dönemde, en fazla jeotermal enerji kapasitesine sahip ülke 2 bin 587 megavat kurulu güçle ABD oldu. ABD'yi 2 bin 231 megavat kurulu güçle Endonezya, 1928 megavat kurulu güçle Filipinler ve 1613 megavat kurulu güçle Türkiye izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının geçen yıl ekonomilerde sebep olduğu belirsizlik ve üretim zincirindeki aksamalara rağmen, jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke 99 megavat ilave güçle Türkiye oldu.

Türkiye'nin ardından jeotermal enerjide en fazla kapasite artışının olduğu ülkeler 32 megavat ilave güçle Yeni Zelanda ve ABD, 30 megavat ilave güçle İtalya olarak belirlendi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, geçen yıldan bu yana devam eden ve tüm sektörleri olumsuz etkileyen küresel salgına rağmen, Türkiye'nin jeotermal enerjide başarıyla yol aldığını ifade etti.

Şentürk, geçen yılki kapasite artışının önceki yıllarda hazırlanan detaylı ve iyi programlanmış projelerin sonucu olduğunu dile getirdi.

Bazı projelerin geçen yıl tamamlandığını, bazılarının ise bu yıl sonlanacağını belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerji yatırımları, doğası gereği uzun süreler alabiliyor. Bu yatırımların meyvelerini geçen yıl topladık. Elektrik sistemimize daha fazla jeotermal kapasite ilave edildi. Ancak hızımız bu yıl önceki yıllara oranla azalacak. Bunun başlıca sebebi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ayrıntılarının sektörün beklentilerini karşılamamasıdır. Ancak Türkiye üretim ihtiyacı sürekli artan bir ülke olduğu için jeotermalden enerji üretiminde artış eğilimi devam edecek."

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