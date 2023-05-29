Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde oy sayımında sona yaklaşıldı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 MAYIS'TA "İKİNCİ TUR" SONUCU

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,2 oy oranına sahip olmuştu. Bu seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs'ta ikinci tur kararı çıkmıştı.

İKİNCİ TUR İÇİN SANDIK KURULDU

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

HARİTADA BİR TEK HATAY DEĞİŞTİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde haritada tek değişiklik Hatay'da yaşandı. 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hatay Kemal Kılıçdaroğlu derken, 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan dedi.

İstanbul, Ankara, İzmir Kemal Kılıçdaroğlu derken; Trakya ile Eskişehir ve Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Diyarbakır'da da Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

ERDOĞAN'IN 17'NCİ ZAFERİ

Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1983 yılında Refah Partisi Beyoğlu ilçe teşkilatında başladığı siyasi hayatına bir seçim zaferi daha ekledi.

1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Erdoğan, görev süresi dolmadan Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında kurulan AK Parti’nin Genel Başkanlığı ile siyasi kariyerinde yeni sayfa açan Erdoğan, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimden zaferle ayrıldı.

Bu seçimden sonra 2004 yerel seçimleri de AK Parti’nin başarısını sürdürdüğü seçim oldu. 2007’deki cumhurbaşkanlığı krizinin ardından erkene alınan genel seçimlerde oylarını artırdı.

Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini öneren Anayasa değişikliği referandumu da Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlandı.

2009 yerel seçimleri, 2011 genel seçimleri de Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin açık ara zaferleri ile sonuçlandı. Bu iki seçim arasında bir de 2010’daki referandum galibiyeti yer aldı.

2014 yerel seçimleri Erdoğan’ın AK Parti’deki ilk Genel Başkanlık döneminin son seçimi olarak kayıtlara geçti. Bu seçimden sonra aynı yılın ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden de zaferle ayrılan Erdoğan’dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna önce Ahmet Davutoğlu, sonra Binali Yıldırım oturdu. Parti, Erdoğan’ın bıraktığı oy oranlarının gerisine düşmeden 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017’deki referandumla birlikte Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına da dönmüş oldu. 2018’de yeni sistemin ilk seçiminde hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu elde etti.

14 Mayıs’taki ilk turda partisi ve ittifakı birinci çıkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda ilk defa ilk turda seçilemese de ikinci turda bütün illerde oy oranlarını artırarak kazandı.

Böylece 6 genel seçim, 5 yerel seçim, 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandum Erdoğan’ın damgasını vurduğu seçimler olarak Türk siyasi tarihine geçti.

LİDERLERİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en çok oyu Bayburt, Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı'dan alırken, 28 Mayıs seçimlerinde de sıralama değişmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'taki seçimlerde en çok oyu Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Batman'dan en çok oyu alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Kırklareli'nde en yüksek oy oranına ulaştı.