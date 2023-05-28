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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti - Son Dakika Seçim Haberleri
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaybetti. İşte o iller ve her iki turdaki oy oranları.. 

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti - Son Dakika Seçim Haberleri
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı. Seçimlerde saat 19.56 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 47,82 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaybetti. İşte o illerdeki oy kaybı oranları;

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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