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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da konuştu. Erdoğan, "Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum" dedi. "Kazanan Türkiye oldu" diyen Erdoğan, "Balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız" ifadesini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız, İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Maşallah, bugün Kısıklı bir başka. Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka.

"OY VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.

Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Yurt dışında, yurt içinde ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.

"GÜVENİNİZE LAYIK OLACAĞIZ"

Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik, öyle mi?

Bay Bay Kemal diyorlar. Biz bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik.

İsterseniz buna bir üçüncü Bay Bay ilave edebiliriz. Bay Bay Bay Kemal. Sizlerin iradesiyle sandıkların bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldik.

Şimdi bakın buradan kardeşlerim Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı yani bu seçimde 169 çıkardı.

"CHP BAY BAY BAY KEMAL'E HESABINI SORACAKTIR"

Fakat mâlum; toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan mâlum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane. Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir. Ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır.

Diyoruz ki; 14 Mayıs Seçimi'nin de 28 Mayıs Seçimi'nin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.

Ama bir şey daha söylemiştim; Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştim. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir.

Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık.

Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emekçisine kadar milletimizin tüm kesimlerin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik.

Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. Şimdi Kısıklı meydanı tarih yazdı tarih.

Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı bir Kısıklılı olarak Allah'a hamdediyorum, sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamdediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız.

Önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'de Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız.

Şu anda Emniyet'ten dedim ki, Kısıtlı meydanında ne kadar vatandaşım var? 55 bin.

Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması, milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur.

Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Ve diyorlar ki, 'Gerekirse ilan edin, davet edin hemen şimdi de geliriz'

Çünkü bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de, Katar arıyor aynı şekilde mutluluğu paylaşıyor. İnsanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürürleyemez.

Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Terör örgütünden karanlık mahfillerine herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir, iri, diri, kardeş olma hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz.

Şimdi öyle bir haykıralım ki, Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun.

Bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP LGBT'ci midir, İYİ Parti ve yanındaki bazı ufaklıklar LGBT'ci midir? AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'na LGBT sızabilir mi?

"HER SEÇİM BİZİM İÇİN YENİDEN DOĞUŞTUR"

Her seçim bizim için yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz, kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse t evessül edemez ve ümüğünü sıkarız.

Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz.

Bize müsaade ediyor musunuz? Şöyle haykıralım, tüm Türkiye bunu duysun, Üsküdar bunu yapar. Depremzede kardeşlerime 11 vilayetime çok çok teşekkür ediyorum. Konteynerlerde çadırkentlerde oylarını büyük vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim beterinden korusun. İnşallah 1 yıl içinde kalıcı konutları halledeceğiz"

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

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