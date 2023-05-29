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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kararın netleşmesi ile dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları da gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kutlayanlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani oldu. İşte dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEINMEIER

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Steinmeier, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin." ifadesini kullandı. Türkiye ve Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev döneminde başarılar dileyerek, "Ülkenize barış, özgürlük ve refah, size de yönetiminizde başarılar diliyorum" ifadesine yer verdi.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI WIDODO

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Widodo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

    Endonezya Devlet Başkanı Widodo, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum. Endonezya-Türkiye arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı, halklarımızın yararına sürdürmeye ve güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı. Kanada Başbakanı Trudeau, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Tokayev, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda hak ettiği zaferinden dolayı kutladı.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı işbirliği stratejisi daha da gelişecektir." ifadesini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    MALEZYA BAŞBAKANI İBRAHİM

    Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

    İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı. Malezya Başbakanı İbrahim, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Türkiye, önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olarak yapıcı rol oynamaya devam edecektir. Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    AVUSTRALYA BAŞBAKANI ALBANESE

    Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

    Avustralya Başbakanı Albanese, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Avustralya ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ

    Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

    Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Caparov, sosyal paylaşım hesabından Erdoğan ile birlikte fotoğrafını paylaşarak yayımladığı mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki ikna edici zaferinizden dolayı sizi içtenlikle kutlamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

    Caparov, Türkiye halkının, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını ve vatandaşların refahını artırmayı amaçlayan Erdoğan'a destek verdiğini belirtti. "Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik bir seçim örneği göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan Caparov, iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin stratejik ortaklık ve ittifak ruhu içinde güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMEDOV

    Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

    Türkmen Devlet Haber Ajansı (TDH) tarafından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov, Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

    Mesajda, Türk halkının hayatındaki tarihi günde, demokrasi iradesine dayanarak elde ettiği siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan’ı yürekten tebrik ettiğini belirten Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

    Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

     

    Görüşmede taraflar, iki ülkenin siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda ilişkilerin kapsamlı şekilde genişletilmesine ve güvene dayalı ilişkilerin tüm alanlarda çok yönlü hükümetler arası işbirliğinin daha da başarılı şekilde sürdürülmesine ilişkin taahhüdünü teyit etti.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    ARJANTİN DEVLET BAŞKANI FERNANDEZ 

    Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan tebrik mesajı paylaşarak, "Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    PARAGUAY CUMHURBAŞKANI BENİTEZ

    Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz." mesajına yer verdi.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    KÜBA DEVLET BAŞKANI DIAZ-CANEL

    Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz." dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter hesabındaki mesajında, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küba'nın, Türkiye ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme isteğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    BOLİVYA DEVLET BAŞKANI LUIS ARCE

    Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verdi. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Türkiye'de ikinci tur seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz.

    Demokrasi bayramı, kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ve yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Kendisini ve halkını tebrik ediyoruz, dünya adım adım çok kutuplu bir yapı inşa ediyor." görüşünü paylaştı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH 

    Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi. Kral Abdullah'ın telgrafta "iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek, bölgesel ve uluslararası barışın, refahın geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını" vurguladığı kaydedilen açıklamada, Ürdün Kralı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı, Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah temennilerini ilettiği aktarıldı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    KATAR EMİRİ AL SANİ

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

     

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan ve Libya liderleri, görüşmelerde, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON 

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

    Macron Türkçe olarak paylaştığı mesajında, "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    ABD BAŞKANI BIDEN

    ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

    Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ 

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

     

    Başbakan Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir ivmeyle ilerletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG 

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik etti. Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ve İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum." ifadesine yer verdi.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın başarısının KKTC ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığına işaret ederek, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel de, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi." ifadesini kullandı. Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN 

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir" yorumunu yaptı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Orban, "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.
  • Dünya liderlerinden tebrik mesajları: Putin, Aliyev, Trudeau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son dakika seçim haberleri

    AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı dolayısıyla kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zaferini" Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

     

    Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

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