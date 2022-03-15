Gardaşlar'ın dijital yeşil anlaşması

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) arasında önemli bir işbirliği protokolüne imza attı.

14 Mart Pazartesi 2022 günü Bakü Fairmont Flame Towers’da gerçekleştirilen imza törenine Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov, TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ve Türkiye Motor Taşıt Büro Müdürü Mehmet Akif Eroğlu ile Azerbaycan ve Türkiye’den sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli anlaşma ile sınır geçişinde kolaylık sağlamanın yanı sıra sahte yeşil kartların da önleneceğini belirtti.





BİR İLKE İMZA ATILDI

İmza töreni toplantısının açılışını Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov yaptı. Ahmedov, yeşil kart anlaşması ile Azerbaycan’dan Türkiye’ye Türkiye’den Azerbaycan’a seyahat eden aracın sigortasının dijital olarak sorgulanacağını sahte sigortalı araçların ülkelere girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Ahmedov, “İki ülke arasında gerçekleşen bu işbirliği Bürolar Konseyi içinde bir ilk. İşbirliği ile iki ülke arasında karayolu taşımacılığı güvenli bir yapıya kavuşacak. Kardeş ülkemiz Türkiye ile yapılan bu işbirliğini çok önemsiyoruz ve TMTB ile karşılıklı iş birliğini geliştirmek üzere bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin gelişerek artacağına inanıyoruz”dedi.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev de yaptığı konuşmada, tek millet iki devlet olarak kardeş ülke Türkiye ile işbirliğinin sigortacılık sektöründe de hızla hayata geçmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Aliyev, “Türkiye sigorta sektörü 150 yıllık tecrübesi ile ülkemiz sigortacılığının gelişmesinde bizim için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir örnek. Türkiye sigorta sektörünün tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu yönde ülkemiz sigorta sektörünün gelişmesinde verdiği desteği çok önemsiyoruz” diye konuştu.

BENLİ: İŞBİRİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de Kadim şehir Bakü’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek söze başlayarak iki kardeş ülke arasındaki işbirliklerinin önemi hakkında detaylar verdi.

"Türkiye Sigorta Birliği olarak özellikle başta Azerbaycan olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı içindeki kardeş ülkelerimizle iş birliği yapmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını oldukça önemsiyoruz." diyen Benli sözlerini şöyle sürdürdü: "Nitekim Birlik olarak bu amaçla, Türk Devletleri Teşkilatı içindeki ülkelerimizde sigorta sektörünün hızlı gelişmesini sağlamak ve sigorta faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Kardeş ülke olmanın verdiği güçle karşılıklı iş birliği yapılmasına, sigorta geleneklerinin oluşturulmasına katkıda bulunulması ve dostluğu güçlendirmek amacıyla Türkiye’deki sektör deneyimlerimizi aktarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sigorta, reasürans ve emeklilik sektörleri alanlarında işbirliği amaçlı, araştırma, çalışma, bilgilendirme, danışma, tanıtım, eğitim ve hizmet gibi alanlarda faaliyet gösterecek olan bir uluslararası sivil toplum kuruluşu kurulması arzusundayız.”

Benli konuşmasında halihazırda kardeş ülke Azerbaycan ile TSB, SBM, TARSİM, TSEV, SEGEM ve TMTB kurumları nezdinde doğrudan ilişkiler kurulduğunu ve ortak çalışmalar yapıldığını ifade ederek TMTB ile Azerbaycan İcbarı Sigorta Bürosu arasında işbirliği projesi hakkında da bilgiler verdi.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü; “Sigorta sektörü olarak birçok alanda çok kritik roller üstleniyoruz. Bu bağlamda makro perspektiften baktığımızda ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı fayda sağladığımız alanlar var. Nitekim sigortacılık diğer birçok önemli işlevi yanı sıra ticari hayatın devamında da önemli bir güven unsuru. Karayoluyla gerçekleştirilen ülkemiz ihracatının değeri 2021 yılında 88 milyar dolara ulaştı. Bu tutar Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne bağlı 1.115 nakliyeci tarafından gerçekleştirilmekte ve toplam ihracatımızın yüzde 40'ını oluşturuyor. Ülkemiz karayolu taşımacıları, yeşil kart sistemine dahil olan ülkelerde 600 bin sefer için yeşil kart sigortası kullanıyorlar. Ancak burada karşılaşılan önemli bir sorun sahte yeşil kart konusu. Sahte yeşil kart birçok soruna yol açtığı gibi prim maliyetlerini de artırıyor ve şu anda dijital kontrol yapılmıyor. Bugün kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın İcbari Sigorta Bürosu ile imzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan sınırında yeşil kartların dijital kontrolleri sağlanacak bu durum iki ülke arasındaki ticari taşımacılıkta önemli fayda sağlayacaktır. Bu proje ile sınır geçişinde operasyonel kolaylık olacağı gibi, sahte yeşil kartların yol açtığı komplikasyonlar da önlenecektir. Amacımız, sahte yeşil kartı önlemek suretiyle Yeşil Kart maliyetlerini azaltarak uluslararası rekabette ihracata dayalı büyüme modelinde önemli bir işlen yürütülen karayolu nakliyecilerimize rekabet avantajı sunarak Türkiye ticari hayatına destek olmak.”

Benli sözlerini organizasyon ve misafirperverliği için Azerbaycan yetkililerine teşekkür ederek tamamladı.

46 ÜYELİ BÜROLAR KONSEYİNDE İLK

TMTB Müdürü M.Akif Eroğlu ise, yetkisiz kişilerin sahte yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını sahte yeşil kartlar nedeni ile işletenlere önemli tazminatlar çıktığının altını çizerek bu konuda masum sürücülerin ve işletenlerin zarar görmemesi için bu sorunu kaynağında kesmek adına tüm yeşil kart sisteminde dijital yeşil kart uygulamasına geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Eroğlu, "Bu noktada Bürolar Konseyi çatısı altında bir çalışma grubu bulunuyor. Biz Türkiye Büro olarak da Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır komşularımız ve başta Azerbaycan olmak üzere kardeş ülkelerimizle karşılıklı işbirliğine gidiyoruz. Artık sınırda dijital yeşil kart kontrolü sağlayarak sahteciliği önleyeceğiz ve Azerbaycan’la yapılan projemiz de tamamlanmak üzere. Bugün Bakü’de lansmanını yapıyoruz. Bu projemizin, Bürolar Konseyi için de referans gösterilen ilk uygulama olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim.” Eroğlu, projede emeği gecen her iki ülke büro temsilcilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.